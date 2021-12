Calciomercato Inter/ Ginter e Djuricic sono i parametro zero nel mirino

Il calciomercato Inter sembra regalarci già trame per la prossima estate, perché i nerazzurri hanno meno bisogno di interventi immediati rispetto ad altre società, così in queste ore spiccano le riflessioni su alcuni giocatori a scadenza di contratto che potrebbero dunque arrivare all’Inter a parametro zero nell’estate 2022, tra i quali il tedesco Matthias Ginter del Borussia Moenchengladbach e il serbo Filip Djuricic del Sassuolo.

Ginter all’Inter per la prossima estate non è dunque solo un inevitabile gioco di parole, ma anche una pista molto concreta, perché il difensore tedesco classe 1994 piace parecchio al club campione d’Italia sia dal punto di vista strettamente tecnico sia per la validità economica dell’affare, che sarebbe appunto a parametro zero, dal momento che il contratto fra Ginter e il Borussia Moenchengladbach scadrà il 30 giugno prossimo. Pare che l’offerta dell’Inter si aggiri sui 3 milioni di euro a stagione di stipendio più premi per quattro anni.

CALCIOMERCATO INTER: IL PUNTO SU GINTER E DJURICIC

Attenzione però alla concorrenza per Matthias Ginter, perché sulle sue tracce ci sono anche Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona, ma per ora i nerazzurri sono l’unica società ad avere avanzato una proposta seria e di conseguenza sono in pole position. Ginter ha in Lothar Matthäus un mito, seguirne le tracce a Milano potrebbe essere un incentivo in più. Per l’Inter invece avvicinare Ginter sarebbe un modo per stare più tranquilli in caso di brutte sorprese per il rinnovo di Stefan De Vrij.

A proposito di giocatori a parametro zero che potrebbero diventare protagonisti nel calciomercato Inter per sostituire calciatori attualmente in rosa con Simone Inzaghi, ecco che per quanto riguarda l’attacco Filip Djuricic (come accennavamo già ieri) potrebbe diventare nella prossima stagione la prima alternativa agli attaccanti titolari dei nerazzurri, soprattutto se dovesse salutare Alexis Sanchez. Il serbo del Sassuolo infatti è un nome seguito con attenzione e potrebbe essere il candidato perfetto come riserva affidabile.

