Calciomercato Inter/ Gudmundsson si avvicina, dove andrà Correa? (oggi 4 aprile 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: LE ULTIME SU GUDMUNDSSON

Albert Gudmundsson è uno dei nomi in primo piano per il calciomercato Inter in vista della prossima stagione, anche perché l’attacco è il reparto nel quale la coperta è più corta per i nerazzurri, con titolari ottimi ma problemi quando serve ricorrere alle alternative o far rifiatare Lautaro Martinez e Marcus Thuram. L’islandese del Genoa è nel mirino, memori di alcuni eccellenti affari tra il Grifone e l’Inter: Albert Gudmundsson sta facendo veramente bene in questa stagione, forse persino “troppo”, nel senso che c’è il rischio che il prezzo del suo cartellino si alzi e che possa scattare un’asta a livello anche internazionale.

Per tutti questi motivi l’Inter si vuole muovere in anticipo per portare l’anno prossimo nella Milano nerazzurra Albert Gudmundsson e La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulle manovre che potrebbero contribuire a finanziare l’eventuale acquisto del giocatore islandese, che in questo campionato ha già segnato la bellezza di 11 gol e di conseguenza occupa il quinto posto nella classifica marcatori di Serie A. L’obiettivo dell’Inter è quello di chiudere attorno ai 30, massimo 35 milioni di euro, una cifra che potrebbe essere sufficiente se non si scatenasse appunto una temuta asta per aggiudicarsi Albert Gudmundsson.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: QUALE FUTURO PER CORREA?

Altri intrecci del calciomercato Inter potrebbero legarsi all’eventuale acquisto di Albert Gudmundsson, perché sappiamo che la società nerazzurra deve stare molto attenta ai conti, ma deve anche migliorare il reparto offensivo, con Mehdi Taremi e magari l’islandese. Parlando di attaccanti, è ancora di proprietà Inter Joaquin Correa, per il quale l’Olympique Marsiglia ha l’obbligo di riscatto solo in caso di qualificazione per la prossima edizione della Champions League, uno scenario tuttavia difficile con l’OM che attualmente è settimo in classifica nella Ligue 1. Correa dunque tornerà a Milano e poi si vedrà, la speranza arriva dall’Arabia, anche per alleggerirsi dello stipendio ed evitare la minusvalenza.

Di certo non potrà essere Correa l’alternativa alla ThuLa, considerando che finora in Francia ha segnato zero gol: l’argentino servirà solo per fare cassa e arrivare a Gudmundsson, insieme ad altri movimenti di calciomercato in casa Inter come sarebbero ad esempio i riscatti di Lucien Agoumé da parte del Siviglia e di Gaetano Oristanio da parte del Cagliari, che scatterà in caso di salvezza dei sardi. Un nome interessante potrebbe essere l’emergente portiere Filip Stankovic, perchè il figlio d’arte si sta mettendo in luce alla Sampdoria e piace a molti, Empoli su tutti. Tanti incastri, ma Beppe Marotta in questo è un maestro…











