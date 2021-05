CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI AI SALUTI/ Luis Muriel e Raspadori primi nomi di Inzaghi

Oltre a Florenzi e Radu, e in attesa della cessione quasi certa di Hakimi (destinazione Psg), il calciomercato estivo di casa Inter si starebbe concentrando su altri giocatori, che il neo-tecnico Simone Inzaghi potrebbe volere con se alla Pinetina. Ne parla in particolare stamane il Corriere dello Sport, che racconta di come anche Lautaro Martinez potrebbe essere sacrificato dalla dirigenza di via Aldo Rossi, che ricordiamo, necessita di fare cassa per la questione debitoria tutt’altro che rosea.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SPALLETTI VUOLE DUE FEDELISSIMI/ Zaccagni sempre d'attualità

Incassando almeno 80-90 milioni di euro dalla partenza del Toto, che piace moltissimo alle due squadre di Madrid, leggasi Real e Atletico, l’Inter avrebbe la liquidità per poter portare a termine un tranquillo calciomercato estivo senza comunque colpi di primissima fascia. Proprio per queste ragioni è tornato di moda il nome di Luis Muriel, nazionale colombiano reduce da una grande stagione con la maglia dell’Atalanta, il cui costo potrebbe aggirarsi sui 30 milioni di euro. Sempre per l’attacco piace molto il talento 21enne Raspadori, di proprietà del Sassuolo e anch’egli protagonista di una stagione super condita da 6 gol in 27 presenze, fra cui una doppietta contro il Milan a San Siro. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

CALCIOMERCATO MILAN FRA DE PAUL E ILICIC/ Tatarusanu resta, promosso Jungdal

CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI A UN PASSO DALL’ADDIO, FLORENZI E RADU IN ENTRATA?

Il calciomercato estivo di casa Inter si aprirà con una cessione, leggasi quella di Achraf Hakimi. Il terzino spagnolo di origini marocchine è ormai ai saluti, e come riferisce La Gazzetta dello Sport, la trattativa con il Paris Saint Germain sembrerebbe davvero vicina alla chiusura. Se tutto andrà come previsto alla fine i meneghini incasseranno 60 milioni di euro senza alcuna contropartita, nonostante negli scorsi giorni si parlava di un possibile “scambio” con Leandro Paredes. Una trattativa che soddisferà così il presidente Zhang, che punta su plusvalenze e nel contempo a monetizzare il più possibile visto l’alto debito della stessa società meneghina.

CALCIOMERCATO JUVENTUS, PJANIC PRIMO NOME DI ALLEGRI/ Cristiano Ronaldo in stand-by

Una cessione dolorosa ma dovuta quindi, e solo la prima di una serie di partenze che dovrà far incassare ai campioni d’Italia circa 90-100 milioni di euro al netto delle plusvalenze. Una mano in tal senso potrebbe arrivare da Joao Mario, reduce da un’ottima stagione allo Sporting Lisbona, e da cui si dovrebbero ottenere altri 8 milioni. In uscita anche Nainggolan, che dovrebbe rimanere a Cagliari, cessione che permetterà un risparmio di altri 9 milioni solo di ingaggio.

CALCIOMERCATO INTER, HAKIMI IN USCITA: IN ENTRATA INVECE…

Non mancano comunque i movimenti in entrata in vista del calciomercato estivo di casa Inter, e in tal senso vanno registrati ancora una volta i rumors riguardanti Florenzi, jolly tuttofare in forza al PSG, che tornerebbe volentieri in Italia: il giocatore piaceva parecchio a Conte, ma con l’addio del tecnico pugliese, l’interesse non sembra scemato. Fra gli obiettivi, alla luce dell’ormai imminente sbarco di Simone Inzaghi alla Pinetina (fresco di firma su un contratto biennale, si attende solo la fumata bianca), attenzione a Stefan Radu, un fedelissimo della Lazio e del tecnico piacentino, che non è da escludere possa appunto seguirlo a Milano. Radu sbarcherebbe a San Siro per fare da vice Bastoni, forte della sua grande esperienza in Serie A condita da 412 presenze, tutte ovviamente con la maglia della Lazio, con l’aggiunta di 14 con la sua nazionale, quella rumena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA