CALCIOMERCATO INTER/ Il punto sul futuro di Lautaro Martinez, c’è Onana per la porta

CALCIOMERCATO INTER, CORREA AL POSTO DI LAUTARO MARTINEZ

In casa Inter questa sessione di calciomercato estivo ha già portato un addio importante con il passaggio di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain ma il terzino potrebbe non essere l’unico sacrificio effettuato entro la fine di agosto. Le indiscrezioni provenienti dalla redazione di Sky Sport rivelano infatti Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto viste le difficoltà incontrate nel raggiungere un accordo in merito al rinnovo del suo contratto, attualmente in scadenza nel giugno del 2023. Le voci raccontano da settimane del possibile interesse per l’argentino da parte di squadre spagnole come Barcellona e Real Madrid oltre che dello stesso PSG in Francia ma per ora l’unica società che avrebbe chiesto informazioni sull’attaccante sarebbe stato l’Arsenal. Nel caso in cui la cessione di Lautaro dovesse essere più che un’idea, l’Inter punterebbe su Joaquin Correa della Lazio. Anche lui argentino, Correa sembrava essere ad un passo dal trasferimento ai parigini ad inizio mercato ma i transalpini hanno preferito completare prima l’acquisto di altri obiettivi ed anche la situazione di Luis Alberto non ha aiutato i biancocelesti.

Calciomercato Inter/ Sassuolo, Carnevali: "Scamacca ha richieste, vedremo"

CALCIOMERCATO INTER, ONANA TRA I PALI

L’Inter sta valutando diversi profili in questa sessione di calciomercato estivo pensando non soltanto alla stagione che sta per cominciare. Preso Cordaz come alternativa a Samir Handanovic, il capitano sloveno dei nerazzurri non è però destinato a giocare per il resto della sua vita tra i pali della porta del Meazza avendo già compiuto 37 anni. Stando alle indiscrezioni delle ultime settimane il nome caldo in questo senso per l’Inter rimane quello di Andre Onana, estremo difensore classe 1996 di proprietà dell’Ajax con cui il contratto scadrà nel giugno del 2022, ovvero al termine della prossima annata calcistica. Il venticinquenne originario del Camerun gradirebbe trasferirsi in una squadra come l’Inter in cui ha giocato un suo connazionale come Samule Eto’o ma i rumors provenienti dalla redazione di tuttomercatoweb.com rivelano che il club milanese dovrà fare i conti con la concorrenza di un altro club, ovvero l’Olympique di Lione. Pur avendo quindi trovato da tempo l’intesa con Onana, l’Inter potrebbe dover alzare l’offerta per aggiudicarselo.

