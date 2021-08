CALCIOMERCATO INTER/ Insigne ancora nel mirino nerazzurro, la strategia

CALCIOMERCATO INTER, INSIGNE SEMPRE NEL MIRINO

I dirigenti dell’Inter stanno cercando un nuovo alemento da aggiungere al proprio reparto offensivo dopo aver ceduto Romelu Lukaku al Chelsea da qui alla fine della finestra di calciomercato. Alla vigilia dell’inizio del campionato i nerazzurri sembrano avere sempre nel mirino anche Lorenzo Insigne, in uscita dal Napoli non riuscendo a trovare l’intesa con gli azzurri riguardo al rinnovo del contratto in scadenza fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter starebbe tenendo in considerazione anche il profili di Insigne per l’immediato pensando anche alle condizioni fisiche di Alexis Sanchez, ancora afflitto dai guai al polpaccio che ne hanno compromesso il rendimento nel corso della passata stagione. Per questo motivo il club lombardo potrebbe accelerare improvvisamente per Insigne negli ultimissimi giorni di questo mercato per convincere il Napoli a lasciarlo partire così da avere un altro elemento a disposizione di mister Inzaghi.

Thuram all'Inter?/ Calciomercato news, ecco l'offerta per il Borussia Monchengladbach

CALCIOMERCATO INTER, SATRIANO PENSA AI NERAZZURRI

L’Inter continua a cercare un nuovo centravanti in questa fase del calciomercato estivo. Chi sembrava potesse partire per andare a giocare in prestito è il giovane attaccante uruguaiano Martin Satriano, di cui ha parlato il suo agente Nick Maytum in un’intervista a Tuttosport: “Al momento è totalmente focalizzato con l’Inter. Spera di esordire col Genoa e sarà il campo a parlare per lui. Non so in quanti si aspettassero che segnasse 9 gol in 5 partite come gli è riuscito. Interessi in Europa? Sappiamo sia attenzionato da molti. Ogni decisione per il suo futuro verrà presa per il suo bene, in totale accordo con la dirigenza nerazzurra. Ora è ancora un giovane che vuole affermarsi. Ma punta, un giorno, a essere titolare dell’attacco nerazzurro. Martin era sicuro che avrebbe imparato tantissimo stando vicino a campioni come Lautaro e sotto la guida di un grande allenatore che ha stima del mio assistito, come Inzaghi. Sfrutta ogni ora, anzi, ogni minuto per diventare un calciatore più forte. Martin ha un ottimo rapporto col tecnico e con il suo staff. Poi sta a lui farsi trovare pronto quando il tecnico chiamerà. Credo che lui sia un 9 che ama dialogare coi compagni e sacrificarsi per il gioco di squadra. Al Nacional giocava da 10, oltre al fisico possiede una tecnica notevole. Per il suo stile di gioco mi ricorda Benzema. Satrigol? Soprannome azzeccato, anche se non è mica la prima volte che succede.”

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Inter/ Vidal in uscita e non solo, ecco su chi si potrebbe risparmiareWeghorst all'Inter?/ Calciomercato news, nel mirino anche l'olandese del Wolfsburg

© RIPRODUZIONE RISERVATA