CALCIOMERCATO INTER/ Inzaghi: “Non chiedo rinforzi per l’attacco”

La sessione di calciomercato invernale si concluderà soltanto alla fine del mese ed intanto proseguono gli impegni ufficiali anche per l’Inter che ieri sera ha battuto la Lazio per 2 a 1. Al termine della partita l’allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha risposto alle domane dei giornalisti presenti in sala stampa a cui ha spiegato: “Una partita importante, non semplice, ho fatto i complimenti ai ragazzi, non era semplice contro una squadra forte e ben messa in campo, abbiamo fatto un’ottima gara, una vittoria meritata.”

Calciomercato Inter/ Addio a Kolarov e Sensi. Calano le quotazioni di Digne e Kurzawa

Il tecnico interista ha esaltato anche la prestazione di Bastoni, a segno per il primo gol: “Penso che sia un campione nel dna, il primo mese l’ho anche sostituito che era rientrato dall’Europeo, oggi ha fatto gol e assist ma sono due anni e mezzo che vedendolo da fuori e ora dentro di gare ne ha sbagliate poche.”

Calciomercato Inter/ Perisic verso l'addio, nerazzurri tra Kostic e Bensebaini

CALCIOMERCATO INTER: LE PAROLE DI MISTER INZAGHI

La finestra di calciomercato potrebbe portare forse qualche volto nuovo all’Inter, dove la dirigenza sta lavorando anche sui rinnovi di contratto di alcuni calciatori in scadenza. In merito al mercato mister Inzaghi ha poi aggiunto: “Se chiedo un attaccante di peso come alternativa? No, sono contentissimo di quelli che ho, giocatori che si completano e volta per volta devo scegliere i migliori due per la partita.”

LEGGI ANCHE:

Digne all'Inter?/ Calciomercato: Benitez conferma la volontà del calciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA