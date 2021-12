Calciomercato Inter/ Ipotesi Djuricic a parametro zero: sul rinnovo di Brozovic…

CALCIOMERCATO INTER, DJURICIC COLPO A PARAMETRO ZERO?

Sono ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Inter, con la voce secondo cui la dirigenza nerazzurra avrebbe messo nel mirino il trequartista del Sassuolo Filip Djuricic, in scadenza di contratto per il prossimo giugno 2022 e affatto prossimo al rinnovo con la società emiliana. Per Inzaghi potrebbe essere il colpo a parametro zero, almeno secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello sport: il giocatore infatti non rinnoverà con il Sassuolo e potrebbe essere un valido innesto per lo spogliatoio del club meneghino, nelle rotazioni d’attacco. Nelle intenzioni, il serbo prenderebbe dunque il posto di Alexis Sanchez, che pare prono a lasciare Milano e la società nerazzurra a fine stagione. Da aggiungere che in stagione fin qui Djuricic ha messo da parte solo nove presenze in Serie A per 633 minuti giocati, con un assist e due gol e ben poca fiducia concessagli in stagione.

CALCIOMERCATO INTER, PRESTO RINNOVO DI BROZOVIC?

Ma non è solo agli arrivi che la dirigenza dell’Inter guarda alla prossima sessione di calciomercato, ma pure Marotta e Ausilio sono al lavoro sul fronte interno. In tal senso nome bollente è certo quello di Marcelo Brozovic, giocatore indispensabile nella rosa di Mister Inzaghi, ma pure in scadenza di contratto per giugno 2022. Visto il gran impatto del giocatore croato sui risultati dell’Inter, è chiaro che la società milanese non abbia alcuna intenzione di fare a meno del mediano, che pure nelle ultime settimane ha dato segnali di voler rimanere a Milano.

Dopo un po’ di tira e molla pare che sia intenzione del numero 77 rimanere in nerazzurro, nonostante il gran corteggiamento dell’Atletico Madrid, che pure si è fatto avanti di recente anche con il club milanese. Rimane però da chiudere il cerchio. Stando allora alle ultime indiscrezioni di calciomercato in casa Inter, pare che nei prossimi giorni sia previsto un incontro tra la dirigenza e l’agente del giocatore, il papà Ivan: a contribuire a sbloccare l’operazione anche il ritorno di Zhang a Milano, previsto, secondo la Gazzetta dello sport, tra circa una decina di giorni.

