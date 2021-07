CALCIOMERCATO INTER/ L’Atletico di Simeone vuole Lautaro Martinez

CALCIOMERCATO INTER, ATLETICO SU LAUTARO MARTINEZ

In casa Inter si sta lavorando parecchio in questa finestra di calciomercato tra cessioni, acquisti e rinnovi al fine di potenziare l’organico da mettere a disposizione del nuovo allenatore Simone Inzaghi. I nerazzurri devono però anche guardarsi bene dagli assalti delle altre big d’Europa nei confronti dei suoi campioni d’Italia e stando alle indiscrezioni più recenti provenienti dalla stampa spagnola del Mundo Deportivo, in questo senso bisognerà prestare particolare attenzione all’interesse manifestato dall’Atletico di Madrid di Diego Simeone verso Lautaro Martinez. Fresco di vittoria della Copa America con la sua Argentina, l’attaccante ha il contratto in scadenza nel giugno del 2023 ma vorrebbe proseguire il suo rapporto con la squadra attuale chiedendo un aumento di stipendio insieme al suo entourage, passando così da 2,5 milioni di euro a 5 milioni, ovvero il doppio, e senza raggiungere i 7 milioni di euro percepiti da Alexis Sanchez, che potrebbe anche essere sacrificato sul mercato proprio per questo aspetto.

Calciomercato Inter/ Vidal verso l'addio, ecco le opzioni per il cileno

CALCIOMERCATO INTER, SENSI POTREBBE RESTARE

Nell’elenco dei calciatori che potrebbero lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato estivo sembrava esserci pure il nome di Stefano Sensi. Il centrocampista classe 1995 è incappato in diversi problemi fisici che ne hanno compromesso l’utilizzo in campo nella passata stagione, quando ha raccolto 21 presenze totali tra campionato e coppe spalmate in appena 635 minuti. Secondo gli ultimi rumors però il venticinquenne Sensi, che ha il contratto in scadenza nel giugno del 2024, sarebbe un elemento su cui il nuovo allenatore dell’Inter Simone Inzaghi potrebbe puntare più che volentieri. Durante il ritiro pre campionato l’ex laziale avrà modo di osservare e valutare bene la crescita di Sensi che almeno per il momento dovrebbe restare all’Inter anche nell’annata calcistica 2021/2022, salvo offerte irrinunciabili.

