CALCIOMERCATO INTER/ Lautaro congela il rinnovo, l’agente a Sport: “Stiamo bene così”

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ANCHE HAKIMI SACRIFICATO…

L’Inter e Lautaro Martinez rischiano di essere sempre più lontani. L’attaccante argentino è uno dei maggiori indiziati per una partenza dal gruppo dei Campioni d’Italia, l’Inter ha affermato di puntare a plusvalenze sostanziose nel calciomercato e il partner d’attacco di Lukaku e Hakimi sembrano destinati a essere sacrificati e a non iniziare il nuovo ciclo con Simone Inzaghi in panchina, dopo l’addio di Antonio Conte. E a confermare gli indizi di calciomercato degli ultimi giorni è stato anche il procuratore di Lautaro, Alejandro Camano, che è stato interpellato dal quotidiano sportivo catalano “Sport”.

E non a caso, visto che Barcellona viene considerata la destinazione più probabile per Lautaro in caso di partenza dall’Inter. Camano ha posto l’attenzione sul rinnovo di contratto di Lautaro, che pure l’Inter ha offerto ma che il giocatore non prenderà in considerazione per il momento: si tratta di quella che sembra un’esplicita apertura alla cessione, visto che il disinteresse alla nuova firma sarebbe solo momentaneo: in caso di mancata cessione, si vedrà.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, 90 MILIONI IN CASSA PER LAUTARO?

Parlando del suo assistito Lautaro Martinez a “Sport”, il procuratore Alejandro Camano è stato abbastanza chiaro sul non voler per ora prendere in considerazione la proposta di rinnovo di contratto da parte dell’Inter. “Siamo molto tranquilli, dobbiamo risolvere per primo la situazione dell’Inter, però è chiaro gli piacerebbe giocare nel Barcellona. A chi non piacerebbe? E’ uno dei due club più grandi del mondo ma nessuno mi ha chiamato.” Camano non ha escluso contatti passati col Barcellona: “Non so cosa sia successo l’anno scorso con Lautaro, mi ha raccontato che il suo ex agente gli aveva parlato del Barcellona ma è stato tutto un po’ confuso. Il nostro lavoro ora è conoscere la situazione del progetto dell’Inter e ascoltare le offerte che arrivano.

Ora stiamo bene come stiamo, poi vedremo. 90 milioni come prezzo? Mi pare esagerato. Tutto ha un prezzo anche se mi sembra che l’Inter non abbia parlato di cessione. Ma vedremo durante il mercato la situazione dell’Inter. Il rinnovo? Ce l’hanno offerto ma al momento abbiamo risposto che stiamo bene come stiamo“.



