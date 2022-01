CALCIOMERCATO INTER/ Marotta: “Monitoriamo le opportunità, Sanchez e Dybala…”

I dirigenti dell’Inter sono sempre attivi sul calciomercato al fine di potenziare l’organico a disposizione di mister Inzaghi permettendogli così di perseguire gli obiettivi prefissati per la stagione. Intevistato prima della gara pareggiata ieri sera in casa dell’Atalanta, l’amministratore delegato dei nerazzurri Beppe Marotta ha parlato delle varie mosse del club, commentando le voci che riguardano i giocatori presenti in rosa ed i rumors riguardanti possibili nuovi acquisti.

In merito alle parole di Alexis Sanchez dopo la Supercoppa ha spiegato: “Per noi è stata una grande soddisfazione, una gioia immensa per noi come club e squadra. Però una grande squadra deve aver la forza per mettere in archivio questo trofeo e pensare alla partita di stasera. Questa è la grande forza che dobbiamo avere stasera. Sanchez lo conosciamo benissimo, sappiamo benissimo qual è il suo modo di agire, pensare, fare. Fa parte della sua comunicazione, l’importante è che faccia il suo massimo in campo.”

CALCIOMERCATO INTER: LE MANOVRE DEI NERAZZURRI

La finestra di calciomercato invernale terminerà solo alla fine del mese e non è da escludere che l’Inter possa aggiudicarsi ulteriori innesti. A proposito di questo argomento e sull’eventualità di vedere lo juventino Paulo Dybala in nerazzurro Marotta ha affermato: “Di sicuro non ero l’amico che Dybala cercava dopo il gol, ero a casa. La domanda è molto rispettosa, dico che quando un giocatore della caratura di Dybala si avvicina a uno svincolo è normale che venga accostato a questo o quel club. Però noi abbiamo un reparto offensivo composto da quattro attaccanti molto forti, siamo a posto. Monitoriamo sempre le opportunità di mercato, però nel reparto offensivo siamo soddisfatti ed è giusto portare rispetto ai nostri attaccanti. Di loro Inzaghi è molto contento.” Chiosa infine sul rinnovo: “Abbiamo già raggiunto l’accordo, anche se l’annuncio arriverà al momento giusto. Sono felice di essere in uno dei migliori club al mondo.”

