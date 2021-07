CALCIOMERCATO INTER/ Marotta: “Stiamo valutando. Su Telles, Nandez e Bellerin…”

CALCIOMERCATO INTER, BELLERIN, TELLES E NANDEZ

L’Inter è al lavoro su più fronti in questi giorni di calciomercato al fine di garantire una rosa competitva al nuovo allenatore Simone Inzaghi. Interpellato in esclusiva da Sky Sport prima dell’amichevole vinta ai rigori contro il Lugano, l’amministratore delegato Beppe Marotta ha parlato dell’interesse nerazzurro per Hector Bellerin dell’Arsenal, Alex Telles del Manchester United e Nahitan Nandez del Cagliari spiegando: “L’intenzione è ripartire con questo gruppo, che ci ha regalato grandi soddisfazione e merita di essere considerato come una grande squadra. Bellerin è un nome che si fa, sul quale c’è la nostra attenzione, ma non è un nostro calciatore e quindi non vado oltre, come è giusto e rispettoso che sia. Non escludo nulla, nel calcio tutto può capitare. In questo momento siamo concentrati nel valutare tutte le opportunità, senza avere la fretta di chiudere questa o quell’altra operazione. Siamo in una fase valutativa, è giusto che anche Inzaghi possa esprimere il proprio parere ed è giusto che lo faccia dopo aver avuto un contatto diretto con tutta la rosa a disposizione. In questa fase di mercato ai grandi club vengono abbinati tantissimi giocatori, che non sempre trovano riscontri concreti. Nandez è un giocatore di tutto rispetto, ma in questo momento non abbiamo avviato una trattativa con il Cagliari. Stiamo valutando tutti i passi da compiere, ma al momento non vedo all’orizzonte una trattativa in entrata molto rapida e veloce.”

ALEX TELLES ALL'INTER?/ Calciomercato news, "Felice di ricominciare con lo United"

CALCIOMERCATO INTER, BORDON PARLA DI ONANA

In casa Inter i dirigenti sono impegnati su più fronti in questa sessione di calciomercato estivo. I nerazzurri stanno anche pensando ad un nuovo portiere per il futuro ed i nomi accostati all’Inter con maggior insistenza rimangono quelli di Onana dell’Ajax e di Bayindir del Fenerbahce. Intervistato in esclusiva dalla redazione de L’Interista, l’ex estremo difensore nerazzurro Ivano Bordon ha espresso il suo parere sul futuro della porta del club milanese spiegando: “Handanovic lo ritengo ancora un portiere affidabile, per una-due stagioni penso rimarrà ancora lui. L’Inter però deve mettersi alla ricerca di un nuovo numero uno ed adesso usciranno tanti nomi. Ho sentito di Onana: è un buon portiere, fisico e tecnico. Inoltre a parametro zero rappresenta una buona occasione. Però serve un portiere che abbia fatto bene a lungo, con esperienza: due stagioni buone consecutivamente non bastano. C’è bisogno di un calciatore che dia una certa sicurezza, e che soprattutto abbia esperienza in Europa.”

