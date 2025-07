Il calciomercato Inter sta pensando ad investire su Andrey Santos per il futuro del centrocampo. Ademola Lookman obiettivo complicato

Calciomercato Inter News: si complica Ademola Lookman

La dirigenza nerazzurra non sembra voler abbandonare i suoi due obiettivi principali, l’attaccante e il difensore, allo stesso tempo però non vuole scendere a compromessi con le squadre avversarie e tradire la nuova strategia di OakTree che vuole acquisti di giocatori futuribili con un costo e soprattutto un ingaggio contenuto.

Per questo il calciomercato Inter non ha ancora affondato il colpo rischiando l’inserimento di altre squadre che invece non hanno questi limiti da un punto di vista economico, a tutto questo poi va aggiunta la difficoltà nel concludere alcune cessioni importanti.

L’attesa dell’Inter nell’assecondare la richiesta di 50 milioni dell’Atalanta per Ademola Lookman ha fatto sì che l’Atletico Madrid, altro club interessato all’attaccante, si sia mosso in maniera molto concreta per per acquistare il nigeriano, pareggiando l’offerta di 4 milioni annui per il giocatore e di 50 milioni per la Dea.

Ora toccherà a Marotta e Ausilio decidere cosa fare, se provare a convincere la dirigenza dell’importanza del trasferimento o dover accettare le imposizioni e trovare un’altra strada per il reparto offensivo che non si concentri su un ventisettenne dal costo elevato.

Calciomercato Inter News: Andrey Santos per il futuro del centrocampo

Il calciomercato Inter potrebbe poi cercare di liberarsi di un altro giocatore che ha deluso le alte aspettative dell’ultima stagione, quando era arrivato a parametro zero da titolare della squadra campione d’Italia, si tratta di Piotr Zielinski che per i numerosi infortuni e i pochi minuti in campo potrebbe essere sacrificato per andare a risparmiare sul suo ingaggio.

In caso di cessione del polacco l’idea dei nerazzurri è provare ad acquistare Andrey Santos, centrocampista brasiliano di ventun’anni di proprietà del Chelsea ma che nell’ultima stagione è stato protagonista con lo Strasburgo.

Per chiudere i vari movimenti di mercato in entrata l’Inter prima dovrà riuscire a cedere alcuni giocatori, per fare spazio nel monte ingaggi e ricevere soldi che vadano ad aumentare il budget a disposizione, oltre che fare delle plusvalenze, importantissime per il bilancio della società.

Uno degli indiziati è Sebastiano Esposito che interessa a diverse squadre ma per cui nessuna ha ancora fatto un’offerta importante, nei giorni scorsi però si sono affacciate due nuove squadre per il ragazzo, l’Udinese che è alla ricerca di un sostituto di Lucca e l’Ajax che cerca sempre di arricchire la sua rosa con giovani di talento.