Calciomercato Inter news/ Accordo per Lukaku vicino, tutto ok per Asllani

Il calciomercato estivo potrebbe regalare una grande sorpresa ai tifosi dell’Inter: parliamo del ritorno di Romelu Lukaku. Una trattativa che sembrava impossibile trasformata dalla dirigenza nerazzurra in un affare vicino alla chiusura. Il belga è fuori dai piani di Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, e secondo il Corriere dello Sport l’incontro virtuale in programma nelle prossime ore potrebbe essere decisivo: la fumata bianca potrebbe arrivare per un prestito annuale da 10-12 milioni di euro.

L’Inter è fiduciosa di chiudere l’operazione Lukaku in tempi brevi, tanto da aver già avviato la macchina organizzativa per permettere il suo sbarco. Secondo il quotidiano capitolino, è stata allertata la clinica Humanitas di Rozzano, dove dovrebbe svolgere le visite mediche la prossima settimana. L’obiettivo è quello di chiudere l’operazione entro il 30 giugno, così da poter beneficiare del decreto Crescita. Ma c’è di più: secondo La Gazzetta dello Sport, Big Rom ha già contattato gli ex compagni con messaggi e chiamate, a testimonianza della voglia di tornare a vestire la casacca del Biscione.

CALCIOMERCATO INTER: FATTA PER ASLLANI, SKRINIAR NEL MIRINO PSG

Lukaku potrebbe non essere il primo colpo di calciomercato dell’Inter. La dirigenza nerazzurra infatti ha chiuso un’altra operazione, quella per Kristjan Asllani. Ieri si è tenuto un vertice alla sede del Biscione con i rappresentati del calciatore dell’Empoli: intesa totale con il club toscano, 14 milioni di euro più 2 di bonus e il prestito dell’attaccante Martin Satriano. Per quanto riguarda le uscite, da registrare l’interesse del Tottenham per Lautaro Martinez: Il Messaggero spiega che la dirigenza nerazzurra vuole almeno 80 milioni di euro per il Toro, ma l’argentino ha ribadito più volte di voler restare a Milano. Infine, da valutare il futuro di Milan Skriniar. Lo slovacco vorrebbe continuare la sua carriera con i colori nerazzurri, ma il pressing del Paris Saint-Germain è sempre più forte. L’Inter ha rifiutato una prima offerta da 50 milioni di euro: la richiesta è di 80 milioni. Il giocatore avrebbe già ricevuto una proposta da 7,7 milioni di euro a stagione, contratto da top player. Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni.

