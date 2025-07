CALCIOMERCATO INTER NEWS: SI AVVICINA DE WINTER!

Il calciomercato Inter avrebbe trovato un accordo per Koni De Winter: manovre in difesa per la società nerazzurra che, dovendo svecchiare il reparto, ha già messo gli occhi (e forse anche le mani) su Giovanni Leoni ma, come riportano i media belgi, sta puntando con decisione anche il classe 2002 che ha avuto i primi momenti importanti, a livello di carriera, con la Juventus U23.

Ha poi esordito in Champions League nel corso della stagione 2021-2022 prima di essere “sacrificato” in nome delle plusvalenze, 10 milioni incassati dalla Vecchia Signora che lo ha venduto al Genoa, dopo il prestito all’Empoli.

Tra Castellani e Marassi De Winter si è fatto le mossa e possiamo dire si sia affermato, tanto da essere ora appetito da società che si giocano lo scudetto e sono in Europa: il calciomercato Inter è quello che avrebbe mosso i passi più lunghi per accaparrarselo.

La valutazione del Grifone è di 25 milioni di euro (inclusi bonus) e si tratta di una cifra che i nerazzurri possono raggiungere mettendo tutti d’accordo. Tuttavia, prima sarà necessario vendere qualcuno: da questo punto di vista, potrebbe esserci qualche difficoltà in più per Beppe Marotta e Piero Ausilio.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL NODO ASLLANI

Ecco, una delle cessioni che il calciomercato Inter ha programmato riguarda Kristjan Asllani: il regista albanese è stato largamente impiegato da Cristian Chivu al Mondiale per Club, complice l’assenza di Hakan Calhanoglu è stato sempre titolare ma non ha mai convinto, dimostrando che forse il progetto nerazzurro che lo voleva alternativo al turco è naufragato, e ora che Calhanoglu potrebbe partire non è comunque lui che andrebbe a vestire la maglia di equilibratore in mezzo al campo, come si può valutare anche dai profili che la Beneamata sta cercando.

L’Inter ha messo Asllani sul mercato, ma ci sono difficoltà: il calciatore vorrebbe rimanere in Italia, ma le offerte concrete per il momento sono arrivate dall’estero (soprattutto dal Betis, finalista di Conference League), l’Inter ha fissato il prezzo in 15 milioni di euro ma nessuno in Serie A sarebbe disposto a sborsare questa somma, se non altro non ci sono società che vogliano prendersi il rischio di acquistare il calciatore a titolo definitivo.

Per il momento dunque la cessione di Asllani, per quanto messa in preventivo da Marotta, è bloccata: Bologna e Fiorentina hanno mostrato un interesse di fondo ma siamo rimasti a questo, è da vedere se almeno una delle due tenterà di affondare il colpo con i viola che in particolar modo stanno cercando profili di qualità e quantità in mezzo al campo.