Calciomercato Inter news/ Accordo Sanchez-Marsiglia, il Chelsea rinuncia a Dumfries

Calciomercato Inter news, Denzel Dumfries non andrà al Chelsea

E’ risaputo che l’Inter stia valutando di effettuare una cessione importante per questa sessione estiva di calciomercato. Se da una parte Milan Skriniar potrebbe ancora andare al Paris Saint-Germain, dall’altra sembra rientrato il rischio di perdere Denzel Dumfries, accostato da settimane al Chelsea di Tuchel. Sotto contratto fino al giugno del 2025, per l’esterno olandese i nerazzurri hanno chiesto non meno di 50 milioni di euro.

Interessati pure al giovane centrocampista Cesare Casadei, i londinesi non hanno dunque intenzione di affondare il colpo per Dumfries dopo aver raggiunto l’intesa per il rinnovo di Azpilicueta fino al giugno del 2024. Potendo contare sullo spagnolo per l’immediato futuro, i Blues proveranno forse a tornare sulle tracce di Dumfries nella prossima estate anche se bisognerà vedere se la richiesta interista rimarrà invariata.

Calciomercato Inter news, intesa tra Sanchez e l’Olympique Marsiglia

In casa Inter prosegue il tormentone di calciomercato legato all’addio di Alexis Sanchez. L’attaccante cileno non ha ancora trovato l’intesa con la società nerazzurra sulla buonuscita per salutare definitivamente Milano nonostante il contratto ancora valido per un altro anno. Stando alle indiscrezioni più recenti, Sanchez si sarebbe nel frattempo già accordato con l’Olympique Marsiglia guidato da mister Tudor per uno stipendio da 3 milioni di euro a stagione.

