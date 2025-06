CALCIOMERCATO INTER NEWS, LEONI LA PRIORITÀ

Il calciomercato Inter sta lavorando per ringiovanire la rosa. Sopratutto in difesa, come racconta La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri stanno cercando di sostituire un classe 1988 con un 2006: ben 18 anni di differenza tra Francesco Acerbi e Giovanni Leoni.

L’ex Lazio e Sassuolo ha chiuso di fatto la sua carriera dell’Inter con la pesante sconfitta a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain in finale di Champions League. Acerbi ora dovrà decidere il suo futuro, non da escludere la pista araba dove all’Al Hilal ritroverebbe Simone Inzaghi.

In entrata invece si continua ad insistere su Giovanni Leoni. Il 19enne era inseguito dai nerazzurri quando ancora vestiva la maglia della Sampdoria, ma il Parma era riuscito a vincere l’asta e assicurarsi quello che ora è ancora più un nome caldo per il calciomercato.

Ausilio ha messo Leoni tra le priorità e la dirigenza lavorerà con l’obiettivo di regalarlo a Chivu, che lo consce molto bene avendolo allenato di recente al Parma. Insomma, tutto sembra apparecchiato per il più classico dei colpi in prospettiva.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BISSECK PUÒ PARTIRE

Il calciomercato Inter potrebbe cedere alle sirene inglesi per Yann Bisseck. Il difensore di base non è sul mercato, non fa parte della lista dei cedibili, ma al tempo stesso con una buona offerta potrebbe salutare Milano.

In Premier League il giocatore piace parecchio, ma c’è bisogno di un’importante proposta per convincere l’Inter a privarsi del classe 2000 nato a Colonia. In caso, aumenterebbe le possibilità di affondo per Leoni del Parma, che spiegato in precedenza.

In tutto ciò bisogna ricordare che l’Inter ha già piazzato i primi due colpi del proprio calciomercato ovvero Sucic dalla Dinamo Zagabria per 15 milioni di euro e Luis Henrique dal Marsiglia per 25, due spese importanti già ufficializzate.

