CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Acerbi o Chalobah in difesa, Skriniar resta e rinnova

In questa sessione di calciomercato stivo la possibile partenza di Milan Skriniar dall’Inter ha assunto i connotati di un vero e proprio tormentone. I nerazzurri puntano ad avere un utile a bilancio da 60 milioni di euro entro il giugno del 2023 e, per questo motivo, il presidente Steven Zhang avrebbe deciso di togliere il difensore slovacco dal mercato aspettando di ottenere più avanti quella somma. Accostato con grande insistenza al Paris Saint-Germain, Skriniar è stato sempre valutato dai lombardi non meno di 70 milioni di euro.

Tuttavia i parigini non hanno mai realmente affondato il colpo per accaparrarsi il difensore fermandosi ad una proposta da 50 milioni del mese scorso. In questi giorni sembrava che il PSG fosse tornato alla carica per Skriniar, in scadenza a giugno del 2023, per il quale però sembravano necessari 90 milioni per poterlo acquistare. Secondo le indiscrezioni più recenti, il presidente Steven Zhang avrebbe deciso di togliere Skriniar dal mercato comunicando questa scelta ai suoi collaboratori ed anche all’allenatore Simone Inzaghi, molto sollevato di questa notizia. A questo punto Skriniar dovrebbe addirittura rinnovare guadagnando 5,5/6 milioni di euro fino al 2027.

Calciomercato Inter news, Acerbi o Chalobah per completare la difesa

Detto di Skriniar, all’Inter servirebbe comunque ancora un altro difensore centrale entro la fine della sessione estiva di calciomercato. I profili più vicini a trasferirsi in nerazzurro rimangono quelli di Francesco Acerbi della Lazio, con i biancocelesti che per Sky Sport avrebbero aperto al prestito con diritto di riscatto dopo l’incontro tra l’agente Federico Pastorello e Lotito con i suoi collaboratori, e di Trevoh Chalobah del Chelsea.

