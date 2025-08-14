Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piacciono Badé e Solet 14 agosto 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SOLET O BADE’ AL POSTO DI PAVARD

L’Inter valuta nuove mosse in difesa nel proseguire il suo calciomercato estivo. Sfumato l’obiettivo Giovanni Leoni, che è ormai in procinto di firmare con il Liverpool dopo esser finito pure nel mirino dei cugini del Milan, i lombardi potrebbero presto decidere di lasciar partire Benjamin Pavard e di trattenere Yann Bisseck, i due difensore più chiacchierati in chiave mercato.

Calciomercato Inter news/ Leoni saltato! Muniz all'Atalanta libera Lookman? (13 agosto 2025)

Il tedesco è un elemento su cui i nerazzurri vogliono puntare ancora per diversi anni mente il francese potrebbe salutare al più presto vista l’offerta proveniente dal Galatasaray. I turchi sarebbero infatti disposti ad accaparrarsi in ventinovenne per una ventina di milioni di euro che farebbero comodo per andare alla ricerca di nuovi rinforzi proprio in quel reparto.

Calciomercato Inter News/ Taremi a un passo dalla Premier, la formula per l'addio di Asllani (13 agosto 2025)

Nella lista dei possibili calciatori che potrebbero fare al caso dell’Inter per sostituire Pavard spicca il nome di Loic Badé, in uscita dal Siviglia. Tuttavia, sul centrale transalpino si registra già la presenza di altre compagini come il Bournemouth in Inghilterra ed i Campioni di Germania in carica del Bayer Leverkusen, pronti a battere la concorrenza per accaparrarselo.

Rimanendo in Premier League, un altro profilo seguito dai meneghini è quello di Marc Guehi. Tuttavia, il Crystal Palace valuta il cartellino del difensore intorno ai 50 milioni di euro e sempre il Liverpool avrebbe messo gli occhi su di lui. Guardando invece in Serie A, l’Inter valuta anche Oumar Solet dell’Udinese, a cui è legato dal contratto valido fino a giugno del 2027 dopo essere arrivato in Italia dal Salisburgo all’inizio dello scorso mese di ottobre.

Calciomercato Inter News/ Galatasaray non solo su Pavard, i Reds contendono un obiettivo (12 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CONCORENZA PER UN ATTACCANTE

Non è solo il reparto arretrato a tenere banco nei pensieri dei dirigenti dell’Inter in questa fase del calciomercato estivo. Pure l’attacco meriterebbe di essere ulteriormente ritoccato e l’obiettivo Ademola Lookman rimane lontano dopo la rottura con l’Atalanta, che non ha accettato le proposte interiste. Per questa ragione i nerazzurri valutano altre soluzione per sistemarsi davanti e tra i nomi accostati in questo senso c’è pure quello di Christopher Nkunku.

Il francese di origini congolesi potrebbe non trovare spazio al Chelsea, a cui è legato fino al 2029, ma i Blues aprirebbero soltanto alla cessione a titolo definitivo. Se vorrà aggiudicarselo, stando alla redazione di Sportmediaset, l’Inter dovrà però battere la concorrenza rappresentata dal Bayern Monaco, in cerca di nuovi elementi dopo l’addio di Coman, il quale si è trasferito all’Al Nassr.