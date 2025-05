CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL SOGNO ARRIVA DAL PSG

A proposito di rivali, il calciomercato Inter studia anche un colpo dalla squadra che il prossimo 31 maggio affronterà nella finale di Champions League: in quell’occasione però non ci sarà un incrocio diretto, perché Marco Asensio lo scorso gennaio è andato in prestito all’Aston Villa, lasciando il Psg dopo un anno e mezzo.

Al Parco dei Principi il talentuoso spagnolo non è riuscito a incidere come sperava: in grande rampa di lancio con la finale di Cardiff vinta contro la Juventus, è diventato uno dei simboli del Real Madrid post-Cristiano Ronaldo superando anche un grave infortunio, ma poi è stato incredibilmente ceduto nonostante 24 gol nelle ultime due stagioni (ma sappiamo che quelle dei blancos possono sempre essere porte girevoli).

Qual è ora la situazione di calciomercato Inter? L’Aston Villa terrebbe volentieri un calciatore che ha comunque fatto il suo, ma difficilmente riuscirà a qualificarsi per la Champions League e, senza questo requisito, Asensio dovrebbe fare ritorno al Psg e poi eventualmente essere venduto al miglior offerente.

Che potrebbe essere l’Inter, a caccia di calciatori offensivi di qualità: un primo incontro di calciomercato potrebbe avvenire in occasione della finale di Champions League, poi si vedrà perché un giocatore come Asensio fa gola a parecchie squadre, e bisogna fare fronte al costo del cartellino e dell’ingaggio. Sicuramente quello nerazzurro è un progetto solido che potrebbe interessare lo spagnolo, si tratterebbe di un ottimo colpo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS: DALLA LOTTA SCUDETTO ALLO SCAMBIO?

Sono giorni intensi anche per il calciomercato Inter: sta per concludersi una stagione che da gloriosa potrebbe diventare quasi fallimentare (naturalmente è un’esagerazione), con l’eliminazione dalla Coppa Italia è sfumato il sogno Triplete ma poi il pareggio incassato dalla Lazio al 90’ ha sostanzialmente cancellato la vittoria dello scudetto, a meno di miracoli.

La finale di Champions League potrebbe riscattare tutto, ma ovviamente esiste il rischio di perderla: l’Inter, è opinione comune, è arrivata a maggio con il fiatone e ora ne paga le conseguenze, anche per questo motivo Beppe Marotta e Piero Ausilio vogliono costruire una rosa con alternative concrete e che possano rendere più delle seconde linee attuali.

Per esempio in attacco, tema sempre molto spinoso: stando alle ultime indiscrezioni potrebbe proseguire il duello scudetto con il Napoli. Nel mirino del calciomercato Inter sarebbe finito Giacomo Raspadori, ma in questo caso le due società potrebbero in qualche modo “allearsi”: infatti, per il momento solo come ipotesi, c’è la possibilità di imbastire uno scambio con Davide Frattesi che si vestirebbe di azzurro.

I due hanno giocato insieme nel Sassuolo (stagione 2021-2022) e sono compagni di nazionale, il centrocampista dell’Inter piace a tante squadre – anche all’estero – e con questo scambio il Napoli potrebbe metterselo in casa, i nerazzurri invece avrebbero un attaccante che ha già dimostrato di poter fare la differenza dalla panchina.