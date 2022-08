CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji a Milano ancora possibile così come Skriniar al PSG

Calciomercato Inter news, il ds del Borussia Dortmund sul futuro di Akanji

I dirigenti dell’Inter continuano a cercare un nuovo centrale difensivo per l’organico di mister Inzaghi in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. La necessità di rimpiazzare Ranocchia, passato al Monza a parametro zero, resta ancora da soddisfare specialmente dopo lo stop della trattativa per portare Francesco Acerbi a Milano dalla Lazio voluto dal presidente Zhang a causa delle mancate cessioni di Lucien Agoume e di Eddie Salcedo.

L’alternativa all’italiano è rappresentata da Manuel Akanji del Borussia Dortmund che potrebbe ancora approdare in nerazzurro stando alle parole del direttore sportivo dei gialloneri Sebastian Kehl, intervistato da Sky90: “Attualmente non abbiamo nulla sul tavolo, non c’è nulla di deciso. Nonostante ciò credo che nei prossimi giorni si farà qualcosa. Abbiamo ancora tempo fino a giovedì, fino alla chiusura del mercato. Anche se penso che le cose si definiranno già domani o dopodomani, perché nell’ambito di un trasferimento occorre fare anche le visite mediche e altre due, tre cose.”

Per un centrale in arrivo in casa Inter ce n’è un altro che viene dato in partenza dall’inizio di questo calciomercato estivo. Stiamo parlando di Milan Skriniar, da tempo nel mirino del Paris Saint-Germain che però non ha mai affondato il colpo soddisfando le richieste dei nerazzurri in merito alla valutazione da 70 milioni di euro per il suo cartellino senza appunto spingersi oltre un’offerta da 55 milioni lo scorso mese.

Intevenuto in conferenaza stampa in vista dell’impegno infrasettimanale da disputare contro il Tolosa, il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha continuato ad alimentare i rumors sul difensore slovacco dichiarando: “Non è ancora finita e il mercato riserva sempre delle sorprese, mancano 48 ore. Skriniar è un calciatore che abbiamo nella nostra lista da tanto tempo. La trattativa con l’Inter è molto complicata, dobbiamo rispettare la loro posizione, ma tutto è possibile.” La società lombarda ha comunque già affermato di non volere cedere alle proposte dei francesi nei giorni scorsi.

