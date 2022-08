CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji e Chalobah sono piste ancora possibili per la difesa

Calciomercato Inter news, Akanji o Chalobah per il reparto arretrato

In casa Inter prosegue il lavoro dei dirigenti nel cercare un nuovo difensore centrale da aggiungere all’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi entro la fine della sessione estiva di calciomercato ancora in corso. Il profilo più gradito dal tecnico nerazzurro sembra essere quello di Francesco Acerbi della Lazio anche se i tifosi non sarebbero molto propensi ad accoglierlo a braccia aperte.

Acerbi all'Inter?/ Calciomercato news, pure il Marsiglia è interessato ma i tifosi...

Due soluzioni alternative sarebbero rappresentate da Trevoh Chalobah del Chelsea e Manuel Akanji del Borussia Dortmund. Quest’ultimo, in scadenza di contratto tra un anno e quindi al termine della stagione appena cominciata, potrebbe arrivare a Milano in prestito dato che i tedeschi avrebbero aperto al rinnovo, come riporta il Corriere dello Sport. Per il centrale dei Blues invece si tratterebbe solamente di un prestito secco visto che i londinesi non se ne vorrebbero privare aspettandosi ampi margini di crescita da parte del giocatore.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Inzaghi: "Presi giocatori funzionali, preferisco Acerbi..."

Calciomercato Inter news, Lautaro contento della permanenza di Skriniar

Nel frattempo per l’Inter sembra essere terminato il tormentone di calciomercato relativo al possibile passaggio di Milan Skriniar al Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco rinnoverà il contratto in scadenza tra un anno prolungandolo fino al giugno del 2027 per guadagnare 5,5-6 milioni di euro ed al riguardo l’argentino Lautaro Martinez al termine della sfida vinta sullo Spezia ha dichiarato a Sky Sport: “Skriniar resta? Sono contento perché è molto importante e lo sanno tutti.”

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Acerbi o Chalobah in difesa, Skriniar resta e rinnova

© RIPRODUZIONE RISERVATA