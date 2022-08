CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji per la difesa, ufficiale la risoluzione di Sanchez

Calciomercato Inter news, Akanji nel mirino per il reparto arretrato

In casa Inter i dirigenti continuano a cercare rinforzi per l’organico di mister Simone Inzaghi in questa finestra estiva di calciomercato. Secondo le indiscrezioni più recenti emerse nelle ultime ore, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Manuel Akanji che, sotto contratto con il Borussia Dortmund fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta ufficialmente per cominciare, avrebbe espresso la sua intenzione di non rinnovare coi gialloneri.

Messo fuori rosa dai tedeschi, ora l’Inter potrebbe provare ad aggiudicarselo per 10 milioni di euro, la metà di quanto richiesto inizialmente, oppure accordarsi per tesserarlo a parametro zero alla fine dell’annata calcistica 2022/2023 risparmiando così pure sull’ingaggio. In alternativa non tramonta la pista che riporterebbe a Milano Francesco Acerbi dalla Lazio e in orbita interista rimane pure Dan-Axel Zagadou, svincolato che piace pure alla Roma.

Calciomercato Inter news, ufficiale la rescissione di Alexis Sanchez

Era nell’aria da almeno un paio di settimane e finalmente nella giornata di ieri si è completata un’altra operazione di calciomercato in uscita per l’Inter con la rescissione del contratto di Alexis Sanchez. Ora il cileno è libero di accasarsi all’Olympique Marsiglia che lo seguiva da giorni e sul sito dei nerazzurri si può leggere la nota ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica di aver trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto dell’attaccante cileno Alexis Sanchez. Il Club desidera ringraziare Alexis per le sue tre stagioni in nerazzurro culminate con la conquista di tre trofei e gli augura il meglio per il prosieguo della carriera.”

