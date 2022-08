CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Akanji rinnova e può salutare, l’alternativa rimane Acerbi

Calciomercato Inter news, Akanji rinnova con il Borussia Dortmund

In questa sessione di calciomercato estivo l’Inter si è mossa nel tentativo di migliorare l’organico a disposizione di mister Simone Inzaghi per affrontare nel migliore dei modi i vari impegni nel corso della stagione appena cominciata. Tuttavia, il tecnico nerazzurro prima e dopo la sfida vinta in trasferta alla prima di campionato contro il Lecce per 2 a 1 ha sottolineato la necessità di avere un altro difensore centrale avendo perso Andrea Ranocchia, il quale ha firmato con il Monza a parametro zero.

Il nome più caldo in questo senso in orbita interista rimane quello di Manuel Obafemi Akanji, giocatore in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund tra un anno, e cioè a giugno del 2023, per il quale i tedeschi non sarebbero disposti a scendere sotto i 20 milioni di euro per convincersi a lasciarlo partire prima del tempo. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, la nuova strategia potrebbe essere quella di accettare il rinnovo col Borussia per un altro anno e trasferirsi a Milano in prestito con diritto di riscatto.

Calciomercato Inter news, Acerbi l’opzione B per la difesa

Se da un lato l’obiettivo numero uno per questo agosto di calciomercato estivo in casa Inter è rappresentato da Akanji del Borussia Dortmund, dall’altro i dirigenti del club lombardo pensano anche ad un’eventuale alternativa nel caso in cui non dovessero chiudere per il ventisettenne svizzero di origini nigeriane. La soluzione per completare il reparto arretrato di mister Inzaghi potrebbe essere rappresentata quindi da Francesco Acerbi, in uscita dalla Lazio e giocatore che il tecnico interista ha già allenato proprio nel periodo trascorso a Formello.

