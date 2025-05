CALCIOMERCATO INTER NEWS, BARELLA PER CONVINCERE INZAGHI

La sessione estiva è alle porte ed il calciomercato Inter deve fare i conti anche con l’interesse espresso da altre società nei confronti dei suoi tesserati. Uno degli argomenti più chiacchierati in orbita interista proprio in questo senso rimane la permanenza in panchina di mister Simone Inzaghi, in scadenza di contratto al termine della prossima annata calcistica e dunque a giugno del 2026. Da sempre molto amato dai tifosi nerazzurri, il futuro all’Inter del tecnico Inzaghi è stato messo in dubbio a causa delle indiscrezioni riguardanti l’interesse espresso dall’Al-Hilal nei suoi confronti.

Stando ai rumors, il club che milita in Arabia Saudita sarebbe pronto ad offrire all’ex attaccante laziale addirittura 50 milioni di euro all’anno pur di convincerlo a sposare la loro causa. Il quarantanovenne originario di Piacenza potrebbe essere tentato da una cifra simile sebbene si sia anche continuamente dimostrato molto ambizioso nel voler conquistare traguardi importanti tramite la carriera da allenatore intrapresa. Per questo Inzaghi potrebbe decidere di non accettare di trasferirsi in un campionato che rimane al momento di livello inferiore rispetto ai tornei disputati in Europa ma i dirigenti arabi starebbero studiando un modo per tentare di convincerlo.

La strategia da attuare sarebbe infatti quella di acquistare anche Nicolò Barella così da regalare a mister Inzaghi un giocatore che conosce molto bene e su cui puntare immediatamente per costruire il futuro del club. Nuove dichiarazioni ed ulteriori sviluppi sono però attesi soltanto dopo la finale di Champions League che l’Inter dovrà disputare sabato a Monaco di Baviera contro il Paris-Saint Germain. Nel frattempo non mancano i nomi emersi per rimpiazzare il Demone e tra questi spiccano quelli di Cesc Fabregas, sotto contratto con il Como, e di Massimiliano Allegri, accostato pure a Milan, Roma e Napoli.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BONNY IN ARRIVO DAL PARMA

La situazione relativa alla panchina non è la sola a far parlare se si prende in considerazione il calciomercato Inter. I nerazzurri stanno infatti valutando diverse operazioni anche per quanto concerne l’organico ed i calciatori di movimento a partire dall’attacco, dove Correa, Arnautovic e Taremi non sono affatto da riconfermare a priori per il prossimo futuro. L’argentino dovrebbe salutare a parametro zero a fine giugno per poi accasarsi altrove da svincolato e lo stesso discorso potrebbe valere pure per l’austriaco, in questo caso anche a causa dell’età avantazata del calciatore.

Il capitano Lautaro Martinez rimane un punto fermo sia per il reparto avanzato che per l’intera formazione interista e per questa ragione la dirigenza sarebbe interessata ad aggiudicarsi un calciatore da alternare all’altro attaccante titolare, ovvero Marcus Thuram. Il profilo più gettonato per l’Inter dovrebbe dunque essere quello di Ange-Yoan Bonny, ventunenne francese in scadenza di contratto con il Parma a giugno 2027. L’obiettivo sarebbe quello di accaparrarselo già per il Mondiale per Club ma c’è da limare la richiesta dei ducali che non vorrebbero incassare meno di 25 milioni di euro se dovessero lasciarlo partire.