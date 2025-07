Calciomercato Inter news, Marotta cercherà di inserirsi nella trattativa per Jadon Sancho. Mehdi Taremi rimane in uscita

Calciomercato Inter News: futuro sempre più inglese per Mehdi Taremi

I nerazzurri sono riusciti a risolvere una situazione complicata all’interno del loro spogliatoio, rifiutando tutte le offerte del Galatasaray e del Fenerbahce per Calhanoglu e soprattutto convincendo il centrocampista a rimanere in nerazzurro e a fare pace con il suo capitano Lautaro Martinez.

Il calciomercato Inter ora può concentrarsi sugli acquisti in entrata che devono essere conclusi per costruire una squadra competitiva anche il prossimo anno e che allo stesso tempo possa discostarsi da quella di Inzaghi per una maggiore elasticità nel modo di affrontare la partita.

Come ormai da diverse stagioni però l’Inter per riuscire ad acquistare giocatori nuovi è obbligata a cedere per fare cassa e alleggerire il monte ingaggi, e nel reparto offensivo il primo indiziato per l’addio è Mehdi Taremi che per il suo ingaggio elevato e per le prestazioni sottotono è ormai diventato un peso.

L’iraniano però rimane un giocatore molto stimato in tutta Europa e sembra avere diverse offerte da parte di club più o meno importanti, tra questi l’ultimo è il Leeds che trovando difficoltà nell’acquisto di Krstovic si è buttato su un giocatore più esperto che potrebbe arrivare a parametro zero.

Calciomercato Inter News: tentativo di sgambetto alla Juventus con Jadon Sancho

L’obiettivo del calciomercato Inter per l’attacco non è un segreto è il nigeriano Ademola Lookman dell’Atalanta, OakTree però non ha intenzione di accettare le richieste di 50 milioni da parte della Dea che quindi potrebbero impedire il trasferimento, motivo per cui Marotta e Ausilio hanno messo gli occhi su un altro giocatore con caratteristiche simili.

Il prescelto è Jadon Sancho che è in uscita dal Manchester United e piace alla Juventus che però ha prima bisogno di vendere, i 25 milioni del cartellino non sarebbero un problema ma spaventa l’ingaggio elevato e le sue caratteristiche da esterno puro.

Sembrano invece essere svanite le possibilità di veder partire Denzel Dumfries che ha confermato la sua volontà di rimanere a Milano e soprattutto per cui nessuna squadra ha ancora presentato un’offerta da 25 milioni, pari alla clausola rescissoria presente nel suo contratto.

Le squadre che si erano dette interessate sono il Barcellona e l’Aston Villa che però probabilmente per la grande concorrenza già presente in rosa o per la poca convinzione da parte del giocatore dell’Inter non si sono ancora mosse e sembrerebbero lontane dal volerlo fare.