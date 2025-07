Il calciomercato Inter vuole un aggiunta in attacco, le opzioni sono Eliesse Ben Seghir e Ademola Lookman. Benjamin Pavard può andare in Turchia

Calciomercato Inter News: Marotta apre alla cessione di Benjamin Pavard

La prossima stagione per i nerazzurri sarà la prima di un nuovo ciclo che ripartirà con alcune certezze che arrivano dalle passate stagioni ma il cui obiettivo è quello di portare stabilità da un punto di vista economico alla società tramite acquisti ponderati con spese limitate, cessioni dei giocatori che hanno più mercato e ringiovanimento della rosa. Il calciomercato Inter per questo sta valutando tutte le offerte che arrivano per i giocatori più avanti con l’età e soprattutto quelli che nelle idee dei dirigenti possono aver già dato tutto negli ultimi anni e sono all’ultima occasione per essere monetizzati.

Uno di questi è Benjamin Pavard che nell’ultima stagione ha avuto qualche problema fisico di troppo che ha obbligato Simone Inzaghi a preferirgli Bisseck, il centrale francese ha ventinove anni e dopo l’ottima prima stagione in nerazzurro non si è mantenuto allo stesso livello e vista la voglia di puntare sui giovani potrebbe essere ceduto per la giusta cifra. Un’offerta per l’ex Bayern Monaco è arrivata dalla Turchia, in particolare dal Galatasaray che sarebbe disposto a mettere sul piatto 20 milioni, la richiesta dell’Inter è di 25 milioni e con l’aggiunta di bonus la trattativa potrebbe chiudersi.

Calciomercato Inter News: Eliesse Ben Seghir o Ademola Lookman un fantasista per Chivu

Con il possibile addio di Taremi il calciomercato Inter sta cercando un nuovo giocatore che possa fare coppia con Bonny come prima alternativa ai titolari Lautaro Martinez e Thuram, l’idea di Marotta e Ausilio però è quella di non prendere un attaccante puro ma un trequartista o seconda punta che possa dare a Chivu la possibilità di variare. Il primo nome che i nerazzurri proverebbero a prendere è quello di Eliesse Ben Seghir, esterno sinistro o trequartista francese classe 2005 che gioca nel Monaco che per prendere in considerazione la sua cessione chiede almeno 35 milioni.

Un’alternativa al giovane francese in caso i biancorossi decidessero di non cederlo potrebbe essere Ademola Lookman che la scorsa estate aveva accettato di rimanere all’Atalanta con la promessa che in questa sessione di mercato sarebbe stato ceduto ad una grande squadra. La cessione di Retegui però ha cambiato un po’ le carte in tavola per la Dea che ora vorrebbe trattenere il ventisettenne nigeriano, se però entro la fine del mercato le richieste del giocatore non dovessero cambiare i bergamaschi sarebbero costretti a cederlo e magari anche abbassare le loro richieste di 60 milioni.