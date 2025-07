Calciomercato Inter News: Taremi lo vogliono in Inghilterra e Turchia, ma chiedono troppo d'ingaggio. La Fiorentina attende per Esposito (22 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, LOOKMAN SI AVVICINA

Il calciomercato Inter punta sempre forte su Ademola Lookman. La stella dell’Atalanta vuole solo e solamente i nerazzurri, nulla potrà far cambiare idea all’eroe dell’Europa League vinto con la Dea con tanto di tripletta in finale.

Gli orobici preferirebbero cederlo all’Atletico Madrid, ma la pista più calda è quella interista. Ciò che aspettano a Bergamo sono 50 milioni più bonus contro i 40 offerti fin qui dall’Inter che però potrebbe alzare tra pochi giorni l’offerta.

Di recente l’Inter ha ceduto Stankovic al Club Brugge per 10 milioni, cifra che non potrà essere segnata come plusvalenza ma che al tempo stesso sarà utile come incasso per dare l’assalto finale a Lookman, raggiungendo la cifra che vuole l’Atalanta.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ASLLANI CONTESO

Discorso diverso per le cessioni poiché il calciomercato Inter sta cercando di cedere tre calciatori, senza però al momento riuscirsi. Ad esempio per Asllani piace a Torino e Fiorentina, ma i nerazzurri chiedono 20 milioni.

Per quanto riguarda Taremi la situazione è in standby: l’agente Federico Pastorello ha parlato con il Porto, anche se il club dei Dragoni non è l’unico interessato. Ci sono anche Fulham, West Ham e Besikas, in attesa di affondi concreti.

Sebastiano Esposito è in scadenza nel 2026 e c’è fretta di venderlo, a meno che non arrivi un rinnovo. Il prezzo è di 7 milioni con la Fiorentina in pole per portarlo al Franchi. Manca però l’accordo sulla cifra definitiva.