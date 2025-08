Calciomercato Inter News: il centrocampista albanese ha pretendenti e i nerazzurri aspettano un'offerta da almeno 12 milioni (3 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, SERVONO SOLDI PER LOOKMAN

Il calciomercato Inter sogna sempre Lookman, ma c’è bisogno di alcune cessioni per aumentare il tesoretto da offrire all’Atalanta per raggiungere i 50 milioni e chiudere il colpo dell’estate. Come detto, serve però vendere alcuni elementi.

Uno di questi è sicuramente Asllani, centrocampista albanese classe 2002 che ha fatto parecchia fatica l’anno scorso a sostituire Calhanoglu quando il turco era indisponibile. Chivu lo ha testato in questi giorni, facendolo anche partire titolare contro l’Under 23, anche se il suo destino sembra segnato.

Calciomercato Inter News/ Le opzioni se non arriva Lookman, Esposito va in Sardegna (2 agosto 2025)

L’ex Empoli è prossimo alla cessione e l’Inter ha fissato il prezzo in modo tale da avvisare tutte le pretendenti. Servono dunque 12 milioni per strappare all’Inter il centrocampista che piace particolarmente a Torino e Fiorentina.

CALCIOMERCATO INTER, PALACIOS TRA SPAGNA E OLANDA

Il calciomercato Inter dovrà anche trovare una soluzione per Palacios. Il difensore ha passato l’ultima parte di stagione al Monza in prestito, ma non ha brillato. Ora bisognerà capire se il suo futuro potrà essere a Milano oppure no.

Calciomercato Inter News / Attese risposte su Lookman, intanto arriva Agbonifo. Un big resta (1 Agosto 2025)

Stanno a quanto emerge, ad oggi il giocatore sarebbe vicino ad una cessione a titolo definitivo con il club che potrebbe anche valutare una cessione in prestito con obbligo di riscatto. Su di lui ci sono club spagnoli e olandesi che seguono la vicenda.

Per quanto riguarda il resto della rosa, ci sono anche da sistemare i casi Esposito e Taremi. Il primo è molto vicino al Cagliari e mancano solo gli ultimi dettagli prima dell’ok definitivo mentre per l’iraniano è tutto in standby.