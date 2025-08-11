Calciomercato Inter news: l'albanese aveva rifiutato il Betis, ma accetterebbe i rossoblu. Dopo Osimhen, il Gala punta il francese (11 agosto 2025)

CALCIOMERCATO INTER, ITALIANO SU ASLLANI

Il calciomercato Inter sta cercando di piazzare alcuni esuberi. Tra questi c’è la spinosa situazione Asllani, centrocampista albanese che nella scorsa stagione ha fatto parecchia fatica a prendere il posto di Calhanoglu quando il turco era indisponibile.

Chivu lo ha valutato durante il Mondiale per Club e in ritiro, ma non lo ha convinto. Anche Piero Ausilio aveva pubblicamente confermato che l’ex calciatore dell’Empoli non faceva più parte dei progetti dei meneghini ergo doveva trovare un’altra squadra.

Asllani era finito seriamene nel mirino del Betis, tanto da offrire 15 milioni per strappare il giocatore i nerazzurri. L’Inter aveva accettato l’offerta ma il giocatore ha rifiutato poiché voleva restare in Italia. Ora si è fatto avanti il Bologna, destinazione che ad Asllani piace.

CALCIOMERCATO INTER, PAVARD IN TURCHIA

Il calciomercato Inter attende novità in difesa. Sfumato l’obiettivo De Winter, finito al Milan dopo un periodo di crescita importante al Genoa, i nerazzurri accelerano per non farsi scappare anche Leoni del Parma con una valutazione di 40 milioni.

L’Inter punta ad abbassare questa cifra, provando a chiudere intorno ai 30, ma manca ancora l’accordo con il Parma. Intanto si cerca di vendere almeno un profilo tra Bisseck e Pavard, entrambi importanti ma non incedibili.

Per il primo ci sono alcuni club di Premier League interessati tra cui il Crystal Palace, intenzionato a migliorare la squadra in concomitanza con l’accesso in Europa. Per il francese invece c’è il Galatasaray che ha sondato il terreno.