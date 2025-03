Calciomercato Inter News: Nico Paz obiettivo principale

Il calciomercato Inter come già dimostrato anche nelle stagioni passate si muove in anticipo rispetto all’inizio della sessione estiva dei trasferimenti ed è alla ricerca di giocatori per la prossima stagione che possano andare a rinforzare la rosa ma seguendo sempre la nuova strategia societaria imposta da OakTree che prevede giocatori giovani dal grande talento che possano essere comprati a cifre non elevate e soprattutto con un ingaggio abbordabile e più basso rispetto a quelli attuali. In questa linea si inserisce perfettamente il primo acquisto già messo a segno ovvero Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria.

Da diversi mesi però si è iniziato a sentire alcune voci che vedrebbero i nerazzurri molto interessati a portare a Milano una delle sorprese di questa edizione della Serie A ovvero Nico Paz, trequartista argentino classe 2004 di proprietà del Como ma su cui il Real Madrid ha un’opzione di recompra a cifre molto basse. L’interesse dell’Inter è stato evidenziato anche dal rapporto che il suo vice-presidente Javier Zanetti ha iniziato a stringere con il padre del giocatore andando a vedere le partite casalinghe del figlio e invitandolo più volte a cena nel suo ristorante.

Calciomercato Inter News: Arda Guler, la seconda opzione

Il calciomercato dell’Inter però negli ultimi giorni potrebbe aver preso una strada diversa, infatti il Real Madrid sembra sempre più convinto di riportare a casa Nico Paz ma non per farlo partire immediatamente anzi per puntarci nelle stagioni future, in rosa però è già presente un giocatore molto simile nelle caratteristiche e nel talento che sta trovando pochissimo spazio e che sembrerebbe possa richiedere di essere mandato via per giocare. Il calciatore in questione è Arda Guler che Florentino Perez avrebbe offerto all’Inter come alternativa a Nico Paz.

Non si sa ancora quale possa essere la formula con cui il giovane turco potrebbe approdare a Milano sponda nerazzurra ma da quello che sembra i blancos vorrebbero in qualsiasi caso mantenere la possibilità di controllare il giocatore in caso di buona stagione, per questo le opzioni più accreditate sono quelle di un prestito secco o con diritto di riscatto o in alternativa una cessione a titolo definitivo ma con una clausola di recompra nell’accordo tra Inter e Real Madrid. Il turco potrebbe poi entrare nell’organico nerazzurro o nella lotteria dei centrocampisti o come alternativa agli attaccanti titolari Lautaro Martinez e Marcus Thuram.