CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Asta per Brozovic, in bilico anche De Vrij ed Acerbi

Calciomercato Inter news, possibile asta in estate per Marcelo Brozovic

Dopo l’ormai certo addio di Milan Skriniar e quello eventuale di Denzel Dumfries, durante il calciomercato estivo l’Inter potrebbe lasciar partire anche un altro importante elemento dell’organico di mister Simone Inzaghi. Stiamo parlando di Marcelo Brozovic, centrocampista croato che quest’anno non sta vivendo una delle sue migliori stagioni a Milano complice qualche infortunio fastidioso ed il rendimento offerto nel medesimo ruolo dal collega Hakan Calhanoglu. Secondo quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, i nerazzurri sarebbero pronti a scatenare una vera e propria asta di mercato per il croato a luglio dato che sulle sue tracce ci sarebbero già Barcellona, Real Madrid e Chelsea oltre alla Juventus.

SKRINIAR AL PSG?/ Calciomercato, nuova offerta all'Inter. Galtier: "Serve di più..."

Calciomercato Inter news, in bilico sia Stefan De Vrij che Francesco Acerbi

In casa Inter sono diverse le situazioni di calciomercato da sistemare tra questa e la prossima finestra di trattative. Oltre a Skriniar, in difesa anche Stefan De Vrij e Francesco Acerbi hanno il contratto in scadenza e non sono del tutto certi della riconferma in Lombardia. Per l’olandese il rinnovo sembra ancora lontano e la Juventus continua a seguirlo così come altre pretendenti europee mentre per Acerbi si parla di riscatto dalla Lazio ma cercando di pagare di meno rispetto ai 4 milioni di euro pattuiti l’estate scorsa.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Firmino al posto di Lukaku, Marotta: "Sto bene qui"

Calciomercato Inter news, la richiesta per cedere subito Skriniar al PSG

Nel frattempo in orbita Inter non accenna a tramontare il tormentone di calciomercato relativo al possibile trasferimento di Milan Skriniar al PSG. Il centrale slovacco sarà libero di accasarsi nel club francese dal primo di luglio a parametro zero e per questo motivo si era ipotizzato che i nerazzurri puntassero ad incassare qualcosa nell’immediato se i parigini fossero tornati a farsi sotto ma la proposta da 10 milioni di euro non sarebbe sufficiente. La richiesta dell’Inter per privarsi subito di Skriniar è di 20 milioni di euro oppure i lombardi sono disposti continuare a vivere questa situazione fino a giugno.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Baldanzi si mette in mostra, per la difesa c'è Smalling

© RIPRODUZIONE RISERVATA