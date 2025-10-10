Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti dei nerazzurri. Un nuovo centrocampista ed un portiere 10 ottobre 2025

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SEGUITI STANKOVIC E ATTA

L’Inter vuole costantemente migliorarsi sia in campionato che in Europa e per raggiungere questo scopo è sempre attenta alle prossime mosse di calciomercato da compiere in modo tale di potenziare la rosa a disposizione dell’allenatore Cristian Chivu. In queste ore le indiscrezioni raccontano della ricerca di un nuovo centrocampista.

Stando ai rumors emersi infatti, i lombardi starebbero prendendo in considerazione di riacquistare Aleksandar Stankovic dal Club Brugge in cui si è trasferito per 10 milioni di euro soltanto la scorsa estate. Dopo appena un paio di mesi dunque il ventenne serbo ha saputo conquistare non solo i belgi ma si è anche guadagnato diversi estimatori.

Le modalità di rientro in Italia per Stankovic prevedono il versamento di 23 milioni di euro nelle casse del Bruges per la finestra di trattative estiva che si aprirà alla fine di questa stagione 2025/2026 oppure il pagamento di 25 milioni in quella successiva del 2027. La società belga di aggiudicherà dunque una plusvalenza di almeno 13 milioni se dovesse salutarlo per riconsegnarlo all’Inter.

Un altro elemento che piace parecchio ai nerazzurri è Arthur Atta, sotto contratto con l’Udinese pure lui fino al 30 giugno del 2029. Distintosi nel successo ottenuto dai friulani a San Siro proprio contro il club milanese, il ventiduenne francese Atta potrebbe essere stato individuato come possibile sostituto di Davide Frattesi se quest’ultimo premerà per partire nei mesi a venire.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, CAPRILE AL POSTO DI SOMMER

Intanto in casa Inter non si valutano soltanto giocatori di movimento in chiave calciomercato. L’età di Yann Sommer sta infatti facendo riflettere i dirigenti del club lombardo che, pur già avendo in organico il buon Yosep Martinez, sotto contratto fino al 30 giugno 2027, potrebbe comunque decidere di accaparrarsi un altro nuovo estremo difensore ed il profilo seguito con maggior interesse sarebbe quello di Elia Caprile.

Il ventiquattrenne originario di Verona, più giovane di tre anni rispetto al collega spagnolo, è legato al Cagliari fino al 2029 e piace pure ad altre squadre compresi i cugini del Milan, che potrebbero salutare Maignan a fine stagione. L’ex Napoli nell’annata calcistica attualmente in corso si sta facendo notare con i sardi avendo appunto subito 7 reti in altrettante partite, tenendo la proprio porta inviolata in una circostanza ovvero tra le mura amiche contro il Parma.