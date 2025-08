Il calciomercato Inter vede i nerazzurri in attesa di novità dal caso Lookman. Il club milanese valuta anche alcuni profili in uscita.

Calciomercato Inter news, ansia totale su Lookman

Il calciomercato Inter è legato imprescindibilmente al calciatore nigeriano Ademola Lookman. Il club nerazzurro attende la risposta dell’Atalanta all’offerta da 42 milioni più 3 di bonus e in serata dovrebbe arrivare la decisione della famiglia Percassi, insieme ovviamente alla proprietà americana che gestisce il club.

Al momento filtrano sensazioni negative con l’Atalanta indecisa riguardo la possibilità di fare una controproposta o di chiudere definitivamente alle proposte nerazzurre. In casa Inter non c’è una vera alternativa a Lookman, si è discusso riguardo il possibile approdo di Nico Gonzalez ma l’argentino non ha mai convinto e all’estero i costi per giocatori di questo livello sono molto più alti.

Non è escluso cosi che in caso di no per Lookman l’Inter possa dirottare il tesoretto attaccante in difesa e tornare cosi su Giovanni Leoni, a dire il vero principale richiesta da parte di Cristian Chivu. Si lavora al presente ed al futuro e il club ha le idee chiare a riguardo, ma tutto è legato inesorabilmente al futuro di Lookman

Calciomercato Inter news, si lavora anche alla squadra Under 23

Il calciomercato Inter vede i nerazzurri molto attivi sia sulla prima squadra ma anche per l’Under 23 che il prossimo anno debutterà in Lega Pro. Nelle ultime ore la formazione milanese ha annunciato ufficialmente l’arrivo del giovane talento Agbonifo, acquistato dal Verona per 1 milione di euro. Si tratta di un classe 2006 che lo scorso anno ha fatto molto bene nel campionato Primavera 1.

L’Inter è molto attiva da questo punto di vista anche se ha visto saltare l’operazione Stucker con la Cremonese. Il club lombardo ha rifiutato l’offerta nerazzurro ed ha ceduto il giovane e talentuoso attaccante al Vicenza in prestito, proprio ad un club rivale dell’Under 23 di Stefano Vecchi. C’è da registrare un aggiornamento riguardo Yann Bisseck.

Il Crystal Palace, club di Premier League con grosse ambizioni, ha offerto 32 milioni all’Inter che ne chiede invece almeno 40, ma c’è distanza specialmente nel pensiero del giocatore. Bisseck è in uscita solo per grosse offerte ma il tedesco valuta solo top club e non vuole fare un salto al ribasso da Inter al club inglese di media classifica.