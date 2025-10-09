Il calciomercato Inter è alla ricerca di un nuovo portiere, i nomi preferiti sono quelli di Noah Atubolu e Bento

Calciomercato Inter News: ritorno di fiamma per Bento

In questi giorni i pensieri della dirigenza nerazzurra sono concentrati sull anticipare le mosse degli avversari e riuscire a strappare accordi favorevoli per l’acquisto di giovani giocatori che si stanno mettendo in mostra e che potrebbero avere un ruolo importante nel futuro della squadra.

Il calciomercato Inter infatti dovrà a gennaio o in estate proporre necessariamente un cambio generazionale che sia totale o solo in alcune zone di campo che già dallo scorso anno sembravano essere arrivate al loro limite massimo per prestazioni e tenuta fisica in un’altra intera stagione.

Se la difesa non è una novità e il suo cambiamento è ormai preventivato da diverso tempo, questa stagione ha evidenziato la necessità di cambiare in un’altra zona di campo, la porta dove Yann Sommer è sembrato ormai essere arrivato ad un’età che non gli rende più possibile essere decisivo come in passato.

Un nome che è stato proposto ai nerazzurri è quello di un loro vecchio obiettivo, abbandonato poi per le richieste economiche, il ventiseienne brasiliano Bento che ha espresso la volontà di lasciare l’Al Nassr e l’Arabia Saudita e potrebbe essere acquistato con un’offerta tra i 10 e i 15 milioni.

Calciomercato Inter News: Noah Atubolu il nuovo Neuer che piace a Marotta

Il nome che però il calciomercato Inter segue con maggiore interesse è un altro, quello di un giocatore che si è messo in mostra nel suo campionato e in Europa come un portiere moderno abile con la palla tra i piedi e soprattutto con una grande abilità nel parare i rigori, mai da dare per scontata.

Si tratta del classe 2002 tedesco di origini nigeriane Noah Atubolu che gioca nel Friburgo con cui quest’anno ha giocato 9 partite nelle quali subito solamente 11 gol e mantenuto per ben 3 volte la rete inviolata, oltre ad essere già riuscito a parare diversi rigori.

Il tedesco ha una valutazione vicina ai 20 milioni ma soprattutto ha già attirato l’interesse del club più importante di Germania, il Bayern Monaco, che lo avrebbe individuato come uno dei possibili successori di Manuel Neuer che a 39 anni potrebbe essere vicino all’addio dal calcio giocato.

I nerazzurri hanno quindi intenzione di anticipare i bavaresi cercando anche di convincere il ragazzo assicurandogli la titolarità cosa che in Germania potrebbe non avere vista la presenza in rosa del giovane Jonas Urbig, altra stella nascente del calcio tedesco e naturale successore di Neuer.