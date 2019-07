Calciomercato Inter News/ Bale in prestito grazie al Jiangsu… (ultime notizie)

L’Inter potrebbe scuotere il calciomercato con un colpo ad effetto. Si continua infatti a parlare del gallese Gareth Bale che in rottura con Zinedine Zidane dovrebbe lasciare il Real Madrid. Il Telegraph ha già spiegato, in pochi passi, quello che potrebbe accadere nelle prossime settimane. Per evitare la mannaia del fairplay finanziario la società nerazzurra avrebbe chiesto l’aiuto del Jiangsu, squadra cinese di proprietà sempre del gruppo Suning. Gli asiatici acquisterebbero il cartellino del calciatore, accontentando i blancos, per poi girarlo in prestito gratuito ai meneghini. Fatto sta che un Inter già in grande crescita se dovesse acquistare Bale si proporrebbe ancor di più come unico avversario credibile della Juventus nella corsa allo Scudetto.

Calciomercato Inter News, Conte vuole Vidal

Torna d’attualità il nome di Arturo Vidal sul calciomercato dell’Inter. Il calciatore cileno era stato accostato a lungo l’estate scorsa al club nerazzurro, con tutto che però si era chiuso in una bolla di sapone. Ora però sembra che Antonio Conte abbia dato mandato per portarlo in nerazzurro col calciatore che sarebbe felice di ritrovare il tecnico che gli ha dato maggiore possibilità di vincere fino a questo momento. Secondo FcInterNews pare addirittura che la trattativa possa sbloccarsi nelle prossime ore. Il ragazzo sarebbe felice di tornare in Italia dove si è trovato veramente benissimo. Nonostante il passare imperterrito della lancetta biologica Vidal rimane comunque uno dei centrocampisti più forti del mondo e per la beneamata sarebbe un colpo davvero clamoroso.

