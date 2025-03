Calciomercato Inter News: Nicolò Barella rifiuta l’Arabia Saudita

Il calciomercato Inter ha rischiato di vivere una terribile notizia nelle ultime ore con uno dei leader della rosa che è stato tentato da un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita per trasferirsi nella Saudi Pro League, il calciatore in questione è Nicolò Barella a cui sono stati offerti dall’Al Hilal, club campione in carica dove milita Sergej Milinkovic-Savic, 35 milioni all’anno quasi 5 volte di più rispetto al sui ingaggio attuale. All’Inter invece il club saudita ha offerto 140 milioni che però sono stati rifiutati per ferrea volontà del centrocampista sardo che vuole continuare ad essere una delle ultime bandiere del calcio moderno.

Calciomercato Milan News/ Saelemekers più Premier che Roma, Comuzzo nuovo sogno (28 marzo 2025)

Un tentativo era stato già fatto dall’Al Hilal nel mese di gennaio ma la trattativa aveva riscontrato lo stesso intoppo ovvero la volontà di Barella di rimanere a Milano sponda nerazzurra e comunque non andare in un campionato poco competitivo e importante come quello saudita. Nel frattempo però l’Inter pensa alle possibili cessioni per il prossimo anno che sarebbero fondamentali per avere una cifra da reinvestire nel mercato, i giocatori che più attraggono i club stranieri sono Lautaro Martinez e Marcus Thuram e se il primo è quasi incedibile, il secondo per una cifra intorno agli 80 milioni potrebbe salutare.

Calciomercato Juventus News/ Florentino Luis idea per il centrocampo, Mbangula sacrificabile (28 marzo 2025)

Calciomercato Inter News: Jonathan David e Santiago Castro il futuro in attacco

Nel caso di cessione di uno dei due attaccanti titolari il calciomercato Inter si focalizzerebbe su due obiettivi per sostituire il francese e rinforzare ancora di più la rosa nerazzurra, il primo nome sarebbe quello di Jonathan David su cui però c’è il forte interesse di diversi club di Premier League ma che potrebbe arrivare a parametro zero dal Lille in un’operazione simile a quella che ha portato il francese lo scorso anno. Il secondo nome invece è quello di Santiago Castro, più volte accostato ai nerazzurri e che sarebbe il perfetto sostituto di Lautaro Martinez per caratteristiche tecniche e di carattere.

Izzo assolto dopo 10 anni/ Accusato di frode sportiva e associazione mafiosa (28 marzo 2025)

Il futuro dell’attacco dell’Inter sembra però poter avere un protagonista già annunciato ovvero Francesco Pio Esposito fresco di rinnovo con i nerazzurri fino al 2030 dopo la grande stagione che sta vivendo con lo Spezia che sta guidando con 14 gol al terzo posto in Serie B e che potrebbe portare alla promozione dei liguri. Difficile pensare che il prossimo anno rimanga a disposizione di Inzaghi ma potrebbe venire mandato in prestito per fare esperienza in Serie A per poi tornare a Milano come protagonista, da capire poi anche che decisione verrà presa dall’Empoli per il riscatto del fratello Sebastiano Esposito.