CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Barella, un nuovo incontro. Su Lukaku… (Ultime notizie)

Resta in stand by il calciomercato dell’Inter, ma i nerazzurri puntano comunque su obiettivi ben definiti. Uno di essi, Nicolò Barella, dopo una lunga fase di stallo potrebbe concretizzarsi molto presto. E’ stata di fatto la principale competitor dell’Inter sul giocatore, la Roma, a tirarsi in dietro dopo che il presidente del Cagliari, Giulini, aveva affermato come il centrocampista fosse praticamente in mano ai giallorossi. E invece Petrachi ha parlato di Barella come un “capitolo chiuso”, in quanto il mediano della Nazionale azzurra vuole solo l’Inter. A questo punto nelle prossime ore sarà fissato un nuovo incontro tra Beppe Marotta e Giulini per provare a trovare il punto d’incontro definitivo. Il Cagliari non scende al momento dalla richiesta di 35 milioni di euro più una contropartita tecnica di totale gradimento. Eder sarebbe il nome giusto, ma Suning dovrebbe riportarlo indietro dalla Cina peraltro facendosi carico di buona parte del ricco ingaggio che l’attaccante percepisce in Oriente.

CALCIOMERCATO INTER, IL MANCHESTER ABBASSA IL PREZZO PER LUKAKU

L’altro fronte aperto da diverso tempo sul mercato interista è quello relativo a Romelu Lukaku, col bomber belga del Manchester United da tempo in cima alla lista della spesa di Antonio Conte. Nella giornata di mercoledì l’agente del calciatore, Federico Pastorello, aveva esortato l’Inter ad accelerare per non vedere sfumare l’obiettivo. Parole che hanno dato una scossa anche ai Red Devils che, ormai rassegnati all’idea di veder partire il giocatore che gradirebbe tentare l’avventura in Italia, si sarebbero finalmente persuasi dal calare le pretese economiche sull’attaccante belga e scendere sotto la fatidica soglia dei 70 milioni di euro. Una cifra alla quale l’Inter non voleva arrivare e che, con uno sconto importante ma non eccessivo, potrebbe invece abbassarsi e permettere al matrimonio tra Lukaku e i nerazzurri di arrivare finalmente al compimento dopo una lunga attesa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA