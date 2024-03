Calciomercato Inter News/ Bento come post Sommer, Simeone-Raspadori per l’attacco (oggi 28 marzo 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS: BENTO IL FUTURO IN PORTA

Dopo lo scudetto, arriverà il momento di mettere i punti sul calciomercato Inter: come noto la società nerazzurra ha una grande incognita fissata per maggio, ovvero la scadenza del prestito che Oaktree ha garantito alla famiglia Zhang, e quello scenario potrebbe chiaramente modificare anche le situazioni di campo o comunque in sede di campagna acquisti. In ogni caso una panoramica sul calciomercato Inter l’ha fatta nelle ultime ore Paolo Bargiggia, intervistato da Tv Play; il primo punto è quello del portiere, naturalmente Yann Sommer è intoccabile ma si guarda già al futuro, e il profilo individuato dai nerazzurri è quello di Bento Matheus Krepski.

Semplicemente noto come Bento, classe ’99, gioca ancora in patria nell’Atletico Paranaense; qualche giorno fa, sfruttando gli infortuni di Alisson e Ederson, ha anche fatto il suo esordio con il Brasile giocando le amichevoli contro Inghilterra e Spagna. Una bella investitura da parte di Dorival Junior, che lo ha preferito alla concorrenza interna; secondo Bargiggia, Bento sarà il portiere dell’Inter già dalla prossima stagione. Si parla di una chiusura sulla base di 18-20 milioni di euro; il piano sarebbe quello di fargli fare il vice di Sommer per un anno e poi lanciarlo titolare, un po’ come era successo al suo connazionale Alisson, con Wojciech Szczesny, ai tempi della Roma. Dunque vedremo, ad ogni modo sembra un affare in dirittura d’arrivo o quasi.

RASPADORI-SIMEONE PER L’ATTACCO

Diverso il discorso che per il calciomercato Inter riguarda l’attacco. Qui, come dicevamo su queste pagine, la sensazione è che almeno uno tra Marko Arnautovic e Alexis Sanchez lascerà; nessuno dei due ha dato ampie garanzie pur in un ruolo complesso, cioè vice di due intoccabili come Marcus Thuram e soprattutto Lautaro Martinez, ma una società come l’Inter che punta a fare tanta strada anche in Champions League ha bisogno di un reparto offensivo che sia più o meno intercambiabile, nel quale le riserve garantiscano un rendimento che alla bisogna possa quasi pareggiare quello dei titolari designati.

Per questo motivo Bargiggia sostiene che sia Arnautovic che Sanchez possano lasciare l'Inter al termine della stagione; a quel punto bisognerebbe trovare due profili giusti per sostituirli. Si guarda in casa Napoli, dove un ruolo molto simile lo stanno ricoprendo Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori: entrambi hanno dimostrato di poter sopperire alle eventuali mancanze di Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia, entrambi sarebbero dunque nel mirino dell'Inter che potrebbe anche acquisirli con una spesa non esagerata. Per il Cholito, dopo aver giocato nella squadra di Diego Armando Maradona, ci sarebbe anche la possibilità di farlo con la maglia indossata da papà Diego, una figura che i tifosi nerazzurri ancora adorano; da quel punto di vista, la volontà ci sarebbe eccome…











