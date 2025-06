CALCIOMERCATO INTER NEWS, PIACE BERNABÉ

Il calciomercato Inter potrebbe subire diverse svolte legate a Cristian Chivu. Infatti l’ex tecnico del Parma, ormai prossimo a diventare il nuovo allenatore dei nerazzurri, potrebbe portare con sé alcuni calciatori che conosce molto bene.

Oltre a Bonny e Leoni, di cui abbiamo già parlato, ecco che spunta un terzo nome che sarebbe tra l’altro ideale. Stiamo facendo riferimento a Adrian Bernabé, regista degli emiliani cresciuto tra Barcellona e Manchester City.

Lo spagnolo purtroppo ha saltato diverse partite per infortunio e questo potrebbe essere un piccolo malus, ma di base parliamo di un calciatore dalle grandI qualità e che tra l’altro sarebbe perfetto per un progetto di ringiovanimento.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SARÀ IL DOPO CALHANOGLU?

Sempre in ottica calciomercato Inter, da ricordare che Hakan Calhanoglu, su cui era forte il Bayern Monaco nel recente passato, ha cominciato a mostrare segni di cedimento fisico e questo potrebbe portare l’Inter ad approfittare dell’occasione Adrian Bernabé.

Il sostituto naturale in rosa del turco è Asllani, ma quest’ultimo non ha convinto a fondo i nerazzurri e ci sono diverse squadre su di lui come per esempio il Bologna di Vincenzo Italiano e il Torino, preso in mano da Marco Baroni dopo l’addio di Paolo Vanoli

Classe 2001, Bernabé ha disputato comunque 21 partite quest’anno segnando una sola rete, ironia della sorte contro l’Inter in quel pareggio che frenò la corsa di Inzaghi. Nell’anno della Serie B diede il meglio di sé con promozione, 8 gol e 4 assist in 35 match.