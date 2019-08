CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Biraghi idea per la fascia! (Ultime notizie)

Il calciomercato dell’Inter ha vissuto sicuramente una scossa importante con l’arrivo in nerazzurro di Romelu Lukaku, con Barella colpo più costoso di un mercato che ha già sforato i 100 milioni di investimenti per il gruppo Suning. Ma Antonio Conte continua ad avere le idee chiare su tutti i possibili interventi che potrebbero migliorare la squadra entro l’inizio del campionato. Antonio Conte punta forte su un esterno affidabile per la fascia sinistra e Cristiano Biraghi sarebbe il nome prescelto dall’ex CT della Nazionale azzurra. Per convincere la Fiorentina alla cessione ci sarebbe anche una contropartita tecnica in ballo: si tratta di Dalbert che potrebbe prendere la strada verso Firenze, con Biraghi che potrebbe fare il percorso inverso. Certo, ci sarebbe comunque un conguaglio economico in favore della Fiorentina, ma dopo Barella, Biraghi potrebbe essere l’ennesimo giovane italiano nel giro della Nazionale a vestire la maglia dell’Inter.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, STALLO PER DZEKO

Il calciomercato dell’Inter non è terminato sul fronte d’attacco, anche se in nerazzurro è arrivato un pezzo da novanta come Romelu Lukaku. I nerazzurri però sono sempre a caccia di un Edin Dzeko che sta diventando un vero e proprio tormentone. Il giocatore giallorosso, reduce peraltro da un eccellente prestazione nell’amichevole contro il Real Madrid, da tempo è segnalato al passo d’addio da Trigoria, ma la trattativa non si concretizza. Questo perché solo la partenza di Mauro Icardi potrebbe sbloccare definitivamente la trattativa, liberando un posto e regalando all’Inter risorse per pareggiare la richiesta della Roma. Nonostante il bosniaco abbia un solo anno di contratto residuo, i giallorossi chiedono non meno di 20 milioni di euro cash: si parla di un possibile scambio con Icardi, ma anche se l’argentino finisse alla Juve ci sarebbe da parte dell’Inter la forza di chiudere la trattativa per Dzeko. Ma temporeggiare troppo e far saltare la trattativa scatenerebbe il disappunto di Conte, che aveva indicato il bosniaco come uno dei primissimi acquisti da chiudere.

