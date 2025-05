CALCIOMERCATO INTER NEWS: UN NAZIONALE PER LA DIFESA

Sta già lavorando in vista della prossima stagione il calciomercato Inter: vincere o meno la Champions League potrebbe cambiare le strategie così come fare strada nel Mondiale per Club, intanto già raggiungere la finale della competizione europea ha portato un bel tesoretto nelle casse e il vero tema della società nerazzurra sembrerebbe essere quello di garantire una rosa che possa realmente competere su tutti i fronti, come del resto ha fatto nel corso di questa stagione ma provando a non arrivare sulle gambe negli appuntamenti decisivi, considerando che già due trofei sono stati persi.

Calciomercato Inter News/ Offerta araba per Inzaghi, sondaggio per Fermin Lopez (20 maggio 2025)

Per esempio si guarda alla difesa: a lungo si è detto nel corso di quest’anno come uno dei “problemi” dell’Inter sia l’età media della rosa, in effetti Francesco Acerbi ha 37 anni e Stefan De Vrij 33, urge dunque trovare ricambi anche per prevenire gli infortuni. Un calciatore che, secondo fcinternews1908, la società starebbe sondando è Marc Guéhi: classe 2000, è cresciuto nel Chelsea ma con i Blues ha sempre avuto poche opportunità, il vero salto di qualità (che gli ha anche permesso di entrare stabilmente ne giro della nazionale inglese, con cui ha accumulato 23 presenze) l’ha fatto nel Crystal Palace.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Affari con le grandi rivali: ci sono due super colpi in canna!

GUEHI È UN’OCCASIONE PER L’INTER

Sotto la guida di Oliver Glasner, Marc Guéhi ha fatto il salto di qualità come tutto il Crystal Palace: per questo il calciomercato Inter ci sta pensando. Il centrale inglese ha vinto la FA Cup, giocando ovviamente titolare: si è infortunato all’ora di gioco e infatti non ha giocato la seguente partita di Premier League contro il Wolverhampton, ma intanto è entrato nella storia con il suo club. Guéhi è già un profilo interessantissimo: l’anno scorso pare che il Crystal Palace abbia rifiutato un’offerta da quasi 80 milioni di euro proveniente dal Manchester United, ma nel corso dell’estate le cose possono cambiare.

Calciomercato Inter News/ In attacco piacciono Bonny e Zirkzee, possibile ritorno di Fabbian (16 maggio 2025)

Il motivo? Il fatto che il contratto sia in scadenza: ora bisognerà valutare se il difensore voglia rimanere alle Eagles, giocandosi le sue carte in Europa League, o se invece ritenga di poter fare il salto di qualità. Anche la società sa che, per quanto sia un sacrificio la sua cessione, potrebbe arrivare una forte plusvalenza; sulle tracce di Guéhi resta comunque il Manchester United, che stasera vincendo l’Europa League gli garantirebbe un posto in Champions League rimanendo a giocare in Inghilterra. Qui davvero potrebbe dipendere tanto dalla volontà del calciatore, staremo dunque a vedere.