Il calciomercato Inter tratta la possibile cessione di Yann Bisseck in Inghilterra. Piotr Zielinski può lasciare a gennaio per la Turchia o l'Arabia Saudita

Calciomercato Inter News: Piotr Zielinski può lasciare a gennaio

Durante questa pausa delle nazionali la squadra nerazzurra è stata una delle squadre che ha visto più giocatori impegnati in tutta la Serie A, tra questi uno di quelli che ha avuto un ruolo più importante è uno dei calciatori che potrebbe lasciare Milano nel mese di gennaio dopo un primo anno deludente.

Il calciomercato Inter infatti sta valutando principalmente le possibili operazioni in uscita che nel mercato di gennaio potrebbero essere fatte per ottenere plusvalenze importanti o liberare spazio nel monte ingaggi da investire poi in possibili colpi a parametro zero, la specialità di Marotta.

Il primo indiziato a lasciare l’Inter nella sessione invernale se non dovesse riuscire a risollevare la sua situazione nella rosa è il centrocampista polacco Piotr Zielinski che lo scorso anni ha faticato ad integrarsi nella squadra anche per colpa di qualche infortunio di troppo.

Anche con Chivu non sembra che riceverà un ruolo importante e per questo la dirigenza sembrerebbe disposta a farlo partire in una delle due squadre interessate, il Trazbonspor in Turchia e l’Al Ahli in Arabia Saudita.

Calciomercato Inter News: Yann Bisseck torna nel mirino della Premier

Quella che invece potrebbe essere l’operazione più grossa del prossimo calciomercato Inter vede come protagonista il giovane difensore tedesco Yann Bisseck che continua ad essere un obiettivo concreto per diverse squadre di Premier League e anche una di Bundesliga pronta a riportarlo in Germania.

Le più interessate sono Eintracht Francoforte e Crystal Palace con gli inglesi disposti ad investire tra i 40 e i 50 milioni o in alternativa trovare un accordo per lo scambio con uno dei loro migliori giocatori, che da quest’estate ha chiesto il trasferimento in un club più importante.

Chi potrebbe prendere il posto del difensore tedesco è il nazionale inglese Marc Guehi che i rossoblù cercheranno di cedere dopo i malumori con il tecnico Glasner e le continue richieste di essere ceduto, l’intenzione sembrerebbe quella di uno scambio secco tra i due calciatori ma i nerazzurri potrebbero fare leva sulla sua volontà di essere ceduto e chiedere anche un conguaglio economico.

Il difensore inglese però è il grande obiettivo del Liverpool che era quasi riuscito ad acquistarlo negli ultimi giorni di mercato, su di lui poi c’è anche il Bayern Monaco che sembra in difficoltà a trovare un accordo per il rinnovo di Upamecano.