Calciomercato Inter News: la cessione in Premier League del difensore tedesco porterebbe milioni importanti per il giocatore del Parma (5 luglio 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ALL IN SU LEONI

Il calciomercato Inter ha avviato la missione Giovanni Leoni. Il gioiellino del Parma piace parecchio ai nerazzurri e non solo, per questo i meneghini dovranno accelerare la operazioni se vogliono davvero strappare il 18enne agli emiliani.

La richiesta del Parma è alta con una cifra vicino ai 35/40 milioni, prezzo che a quanto pare è impossibile da abbassare: l’Inter ci ha provato, ma i dirigenti dei crociati sono stati chiari e non si schiodano dalla prima richiesta effettuata.

L’Inter dunque, se vuole veramente fare all sul ragazzo, deve racimolare quanti più soldi possibili dalle cessioni per andare ad aggiungere al reparto difensivo un elemento che l’attuale allenatore Chivu conosce molto bene avendolo allenato proprio a Parma.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BISSECK VERSO LA PREMIER

Il calciomercato inter è al lavoro per cedere Yann Bisseck. Sebbene in passato siano stati respinti diversi tentativi e il giocatore era visto come un profilo adatto alla squadra del futuro, ora i meneghini sembrano aver fatto più di un passo indietro.

Bisseck nel complesso non ha convinto: troppe le disattenzioni e gli errori del difensore, su tutte il rigore causato nel match che avrebbe potuto regalare una grande fetta di Scudetto contro la Lazio, trasformato poi da Pedro per il definito 2-2 che ha permesso al Napoli di giocarsi il match point al Maradona all’ultima giornata.

L’Inter ora aspetta offerte, sperando di coprire l’intera somma richiesta per Leoni con la cessione di Bisseck. L’Aston Villa sembrerebbe parecchio interessata a migliorare la propria difesa con l’ex Aarhus, ma ci vorranno almeno 30 milioni per sedersi intorno al tavolo. Non da escludere che parte dei ricavi del Mondiale per Club possano essere utilizzati per gli acquisti.

