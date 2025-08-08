Il calciomercato Inter vede i nerazzurri al lavoro in uscita per liberarsi degli esuberi. Intanto si attendono novità riguardo il caso Lookman.

Calciomercato Inter news, il club monitora situazione di Leoni e Lookman

Il calciomercato Inter è tutt’altro che finito anche se in questo momento vive una fase abbastanza di stallo. I tifosi attendono novità dall’affare Lookman anche se in questo momento non c’è nulla davvero di nuovo. Occhio però alle novità in difesa dove si muove qualcosa ed entro fine Agosto potrebbero esserci sorprendenti novità di mercato.

Calciomercato Juventus News / Si complica la cessione di Douglas Luiz, occhi su Renato Veiga (8 Agosto 2025)

Come riporta Tuttosport Francesco Acerbi può partire e il giocatore a 38 anni sarebbe intenzionato a concludere la carriera con la maglia del Maiorca, nessun indennizzo all’Inter che vedrebbe però lasciare un giocatore avanti con l’età e che ha un ingaggio ancora abbastanza importante. Il difensore può salutare e si valutano ancora alternative.

Diretta Pisa Augsburg/ Streaming video tv: seconda amichevole tedesca (oggi venerdì 8 agosto 2025)

Il primo nome sulla lista di Cristian Chivu è Giovanni Leoni, giocatore che il Parma vorrebbe tenere e che partirà solo per circa 40 milioni di euro, l’offerta folle che farebbe traballare le certezze del club ducale. Le parti sono al lavoro e si cerca un accordo definitivo, ma prima l’Inter deve vendere. Una trattativa delle ultime ore sembra però essere lontano dal concretizzarsi.

Calciomercato Inter news, Bisseck resta: occhio però alle cessioni

Il calciomercato Inter potrebbe presto avere una svolta ma non grazie a Yann Bisseck. In questi giorni il Crystal Palace ha offerto 32 milioni di euro per il cartellino del difensore tedesco mentre l’Inter ne chiede oltre 40; parti distanti ma soprattutto come riporta il giornalista Fabrizio Romano Chivu vorrebbe trattenere il difensore e il tedesco è vicino alla permanenza in nerazzurro.

Calciomercato Fiorentina news/ Beltran complica i piani: sfumati 15 milioni dal Flamengo (8 agosto 2025)

Bisseck verso la permanenza, l’Inter però potrebbe vedere alcune cessioni e si lavora specialmente per sfoltire il reparto offensivo, Taremi e Sebastiano Esposito verso la cessione. Sull’inglese avanza il Leeds che potrebbe prenderlo anche a parametro zero con l’Inter che risparmia cosi l’ingaggio, invece Esposito ora è molto vicino al Cagliari, autore di un sorpasso in extremis sul Parma.

In chiusura ancora divergenze riguardo la situazione Asllani, giocatore che rifiuta praticamente ogni destinazione e complica il mercato nerazzurro. Chi potrebbe salutare in questa sessione è Zielinski, nel mirino del Tottenham dopo la cessione di Son e il grave infortunio occorso a James Maddison. Insomma prima le uscite in casa Inter.