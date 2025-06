CALCIOMERCATO INTER NEWS: UN COLPO PER IL FUTURO

Un altro argentino nel mirino del calciomercato Inter: stando alle ultime indiscrezioni per Milton Delgado potrebbe muoversi in prima persona Javier Zanetti, del resto il vicepresidente ha parecchi contatti in patria e sa come muoversi nel suo territorio. In questo caso potrebbe bruciare la concorrenza per un giovanissimo: Milton Delgado è infatti nato nel 2005 e non ha ancora compiuto 20 anni, ma di lui si parla già benissimo e infatti è diventato titolare nel Boca Juniors, soprattutto nella seconda metà del torneo Apertura, piazzandosi in mezzo al campo e facendosi notare per qualità e quantità.

Il classico “volante”, di quelli che in Sud America giocano con il numero 5; lui ha il 43 ma nei tempi moderni la numerazione lascia il tempo che trova, poi è appunto un giovane che si sta ritagliando i suoi spazi. Tuttavia, ha già ampiamente fatto parlare di sé: fisico brevilineo, capacità di portare palla perdendola poche volte, visione di gioco, testa sempre alta a cercare il compagno libero per sviluppare l’azione.

Classe 2005, ma da quelle parti il talento sboccia presto ed è per questo che il calciomercato Inter vuole provare a chiudere l’affare in tempi brevi per poi investire sul ragazzo, magari sfruttando anche una situazione contrattuale che in questo momento potrebbe essere favorevole.

LA STRATEGIA DELL’INTER PER MILTON DELGADO

Il calciomercato Inter potrebbe voler chiudere subito Milton Delgado per due aspetti. Il primo è che il centrocampista argentino giocherà il Mondiale per Club: prestazioni sopra le righe potrebbero portare tante squadre a bussare alla porta del Boca Juniors. Il secondo aspetto è direttamente economico: attualmente il prezzo di Delgado si aggira tra i 5 e i 6 milioni di euro e sarebbe assolutamente un affare, ma il Boca Juniors vuole inserire una clausola rescissoria nel contratto, che scade nel 2028, facendo salire il prezzo a 20 milioni.

Chiaramente, ci sarebbe una bella differenza anche se il calciatore dovesse rivelarsi un craque: l’Inter deve affrettare i tempi. Un allenatore come Cristian Chivu potrebbe essere ideale per far sbocciare il talento del regista, ma i nerazzurri potrebbero utilizzare anche la carta della nascente Under 23, garantendo campo all’argentino innanzitutto in quella squadra. Certo resterebbe da capire se Delgado accetterebbe di giocare nella Serie C italiana dopo aver fatto il titolare in una big del calcio argentino, ma se il progetto dovesse essere chiaro le possibilità di firmare ci sarebbero; si tratta di capire se davvero l’Inter voglia affondare il colpo, ma Javier Zanetti ci sta pensando seriamente.