CALCIOMERCATO INTER NEWS, RITORNO IN PATRIA PER CALHANOGLU

Il calciomercato Inter sta cercando di ringiovanire la propria rosa. L’esempio più concreto è in difesa con l’addio di Acerbi e l’interessamento per Leoni, una situazione approfondita dalla società ma che attualmente non ha aggiornamenti.

Discorso diverso per Hakan Calhanoglu che potrebbe aver giocato la sua ultima partita con l’Inter in occasione della finale di Champions League persa contro il Paris Saint Germain dopo 182 incontri disputati in nerazzurro.

Per l’ex Bayer Leverkusen c’è il Galatasaray parecchio interessato con i meneghini che sperano di incassare almeno 25 milioni di euro. Questo perché la cifra garantirebbe una significativa plusvalenza totale, fondamentale per salvaguardare il bilancio della società nerazzurra.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ENIGMA ASLLANI

Il calciomercato Inter deve però trovare un sostituto. Al netto degli ultimi mesi in calo, Hakan Calhanoglu è stato un pilastro fondamentale per i nerazzurri e con la sua partenza i nerazzurri perdono un leader tecnico-tattico dal grande peso specifico.

In casa l’Inter ha Asllani, ma l’ex Empoli non sembra aver convinto i nerazzurri che dunque andranno a caccia di un altro giocatore in quella zona di campo, decidendo poi se tenere l’albanese come riserva oppure se cederlo.

Ma chi sarà il sostituto di Calhanoglu? Il nome di Samuele Ricci è associato principalmente al Milan che però non ha chiuso ancora l’affare e dunque il giocatore del Torino è ancora acquistabile. Tutto però dipenderà dal futuro di Calhanoglu.