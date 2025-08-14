Il calciomercato Inter vede i nerazzurri letteralmente in difficoltà per alcuni reparti. Sfumato Leoni, ora anche Lookman rischia di saltare definitivamente

Calciomercato Inter news, colpo di scena su Lookman: si punta su Kone della Roma?

La trattativa per Ademola Lookman sta vedendo un repentino colpo di scena e occhio alle sorprese sul calciomercato Inter. Il club nerazzurro lavora in entrata ed in uscita ma servono prima ulteriori uscite e poi si proveranno affondi. Ma intanto la società starebbe valutando la possibilità di cambiare qualcosa per quel che riguarda la strategia sul reparto offensivo.

Secondo quanto riporta Sky Sport il club nerazzurro sta provando a cambiare strategia e starebbe per sfumare l’opzione Lookman. Il club nerazzurro è rimasta particolarmente convinto da Bonny e Francesco Pio Esposito e sarebbe in procinto di valutare altre opzioni, magari rinforzi a centrocampo. Il giocatore che convince tutti tra Chivu e dirigenza è Manu Kone della Roma.

Il centrocampista giallorosso non è intoccabile ed alla giusta cifra può partire, la Roma utilizzerebbe il suo tesoretto per il mercato e occhio quindi alle sorprese. L’Inter sta valutando un cambio sul mercato e ci potrebbero esserci novità con il club che lavora cosi ad un centrocampista dinamico per accontentare Chivu. Mandela Keita tra le alternative al giallorosso.

Calciomercato Inter news, possibili novità anche in difesa

Il calciomercato Inter potrebbe quindi fermarsi in attacco mentre il club lavora alle uscite per il reparto offensivo. Su Taremi restano gli occhi del Fulham mentre si complica l’opzione turca, il giocatore dovrebbe comunque andar via a parametro zero ed è un opzione possibile. Ma dopo occhio anche al centrocampo.

Asllani continua a rifiutare possibili destinazioni e si attendono ultimi giorni di mercato, Bologna e Fiorentina le destinazioni gradite più plausibili. Ma l’Inter potrebbe cambiare qualcosa anche in difesa dove il club attende offerte per Pavard, giocatore non più intoccabile e che può partire per circa 20 milioni di euro.

Sfumati Leoni e De Winter occhio al nome di Solet per la difesa e possibili alternative arriverebbero probabilmente da campionati esteri, piace anche Badè per la difesa anche se sul giocatore c’è il forte pressing del Bayer Leverkusen. Al momento però è tutto fermo e si lavora in vista dei prossimi giorni.