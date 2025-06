Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Attesa per Calhanoglu (20 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ATTESA PER CALHANOGLU AL GALATASARAY

Il calciomercato Inter non può essere concentrato sui movimenti in entrata ma deve ovviamente tenere anche conto dei possibili assalti degli altri club nei confronti dei suoi campioni. Pur volendo costruire un progetto solido e vincente, pure i nerazzurri non possono scartare eventuali proposte specialmente se congrue alle valutazioni effettuate o in ogni caso utili a risanare il bilancio.

In questo senso, c’è un giocatore in particolare presente nell’organico interista che sarebbe finito nel mirino di una società straniera, ovvero Hakan Calhanoglu. Il trentunenne, che era stato cercato dal Bayern Monaco qualche tempo fa con i bavaresi che non erano riusciti a convincerlo a tornare in Bundesliga, potrebbe vivere una nuova avventura altrove e andare a giocare per il Galatasaray.

Capitano della Nazionale turca, Calhanoglu è nato ed ha vissuto in Germania dove è cresciuto anche a livello calcistico, avendo giocato nelle giovanili del Waldhof Mannheim, squadra della sua città Natale, e del Karlsruhe con cui ha esordito a livello professionistico prima di esplodere definitivamente poi nel Bayer Leverkusen. Il classe 1994 non ha quindi mai giocato nel campionato turco ed è tifoso proprio del Galatasaray.

L’intenzione dei giallorossi è quella di farsi sotto con la dirigenza interista presentando un’offerta da 20 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. Questa cifra sarebbe in ogni caso troppo bassa per accontentare la richiesta da 40 milioni del presidente Marotta, decisa a non svendere un elemento importante. L’intesa potrà dunque essere trovata se il Galatasaray alzerà l’offerta e intanto si pensa già a Nicolò Rovella della Lazio come possibile sostituto.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, UN ULTIMO INCONTRO PER BONNY

Tornando invece a parlare del reparto offensivo, il calciomercato Inter sta per definire l’acquisto di un nuovo attaccante. L’assenza di Taremi, bloccato in Iran per i conflitti scoppiati in Medio Oriente, si sta facendo sentire al Mondiale per Club dove ci sono soltanto Lautaro Martinez ed un Marcus Thuram in condizioni fisiche precarie, oltre ai giovani fratelli Sebastiano e Francesco Pio Esposito. Già entro la fine della competizione però il tecnico Chivu potrebbe contare su un suo pupillo.

Si tratta di Ange-Yoan Bonny del Parma, allenato proprio dal rumeno sul finire dello scorso campionato quando i ducali hanno poi ottenuto la salvezza in Serie A. Stando alle indiscrezioni, nella trattativa potrebbe essere incluso anche il cartellino dello stesso Sebastiano Esposito come contropartita per un affare da 25 milioni di euro complessivi. Lo stesso Bonny premerebbe per il trasferimento all’Inter e manca ormai solamente un ultimo e decisivo incontro per definire il tutto. Secondo i rumors più recenti, il meeting fra lombardi ed emiliani sarebbe stato fissato per la prossima settimana.