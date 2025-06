Calciomercato Inter news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Hojlund è un altro che piace ancora per l'attacco

CALCIOMERCATO INTER NEWS, BONNY IN POLE POSITION

Il calciomercato Inter è prettamente orientato verso l’acquisto di un nuovo attaccante. La presenza dei soli Thuram e Lautaro Martinez, con Taremi bloccato in Iran per cola della guerra che sta scoppiando in Medio Oriente, oltre che del giovane Esposito destinato a salutare in prestito con ogni probabilità, non è sufficiente ai nerazzurri che stanno affrontando il Mondiale per Club con soli tre attaccanti.

Salutato Joaquin Correa, passato ai brasiliani del Botafogo con i quali sta pure lui giocando il torneo intercontinentale negli Stati Uniti, e con Marko Arnautovic che dovrà trovarsi una nuova sistemazione diventando svincolato dal prossimo 30 giugno, ci sono due nomi che piacciono particolarmente ai dirigenti della società lombarda, ovvero quelli di Rasmus Hojlund e di Ange-Yoan Bonny.

Nonostante qualche dichiarazione rilasciata qualche giorno fa in merito alla permanenza in Inghilterra, stando ai rumors il danese Hojlund sarebbe disposto a tornare in Serie A dove ha già giocato con l’Atalanta lasciando così il Manchester United. I Red Devils non vogliono però lasciarlo partire a cuor leggero e chiedono una settantina di milioni in modo tale da non rimetterci rispetto all’investimento, che non ha resto come sperato, effettuato un paio di anni fa.

Un’alternativa molto più che gradita è rappresentata quindi da Bonny del Parma. A Milano il centravanti ritroverebbe mister Cristian Chivu che lo ha allenato sul finire della passata stagione ma anche qui i ducali non sembrano avere intenzione di lasciar andar via un elemento così importante per il proprio organico. Servono dunque almeno 25 milioni di euro per strapparlo agli emiliani che potrebbero pure considerare Sebastiano Esposito come contropartita tecnica da inserire nell’operazione ottenendo dall’Inter non solo denaro ma pure un sostituto.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, DERBY PER LEONI DEL PARMA

Quello avanzato non è però l’unico in cui i nerazzurri vorrebbero migliorarsi ed in orbita calciomercato Inter ci sarebbe un altro calciatore di proprietà del Parma in questo senso. Stiamo parlando di Giovanni Leoni, centrale che si è distinto agli ordini di mister Chivu ottenendo la salvezza con il suo club nell’ultima parte della Serie A appena terminata.

Le novità più recenti raccontano tuttavia di come su Leoni non si registri solo l’interesse della Juventus ma nelle scorse ore si starebbe facendo largo la pista che lo potrebbe portare a vestire la maglia del Milan. Il difensore diciottenne sarebe uno dei preferiti del tecnico Massimiliano Allegri per sistemare il reparto arretrato dei curigni rossoneri. Anche qui sarà in ogni caso necessario sborsare altri 25 milioni di euro per strapparlo al Parma.