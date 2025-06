Calciomercato Inter News: i nerazzurri provano ad abbassare la richiesta del Parma per l'attaccante. Per Ederson ci vogliono 60 milioni (23 giugno 2025)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ESPOSITO PIÙ SOLDI PER BONNY

Il calciomercato Inter news continua premere sull’acceleratore per Ange-Yoan Bonny. Il presidente dei nerazzurri Giuseppe Marotta ha annunciato prima del match contro l’Urawa Red Diamonds l’interesse dei meneghini nell’ingaggiare l’attaccante del Parma.

Il calciatore vuole solamente i nerazzurri, tanto da non considerare un ipotetico trasferimento al Napoli che si è aggiunto alla corsa al francese. L’accordo tra l’Inter e il centravanti c’è da tempo dunque l’unica cosa che manca è l’ok da Parma.

La società crociata non farà sconti e chiede 25 milioni per il proprio giocatore con bonus facilmente raggiungibili mentre i meneghini preferirebbe dividere l’offerta con alcuni bonus invece un po’ più complicati da ottenere.

L’ultima idea dell’Inter è abbassare il prezzo richiesto con l’inserimento nella trattativa di Sebastiano Esposito. Il classe 2002 potrebbe dunque lasciare i nerazzurri dopo tantissimi prestiti tra SPAL, Venezia, Basilea, Anderlecht, Bari, Sampdoria e infine Empoli.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, SMENTITA SU RASHFORD

Al calciomercato Inter news è stato accostato il nome di Marcus Rashford. L’esterno offensivo inglese, secondo i tabloid inglesi, è in uscita dal Manchester United e secondo quanto riportato dall’Inghilterra potrebbe accasarsi in nerazzurro.

Matteo Moretto però ha smentito queste voci, spiegando come il giocatore sia nell’agenda di un club arabo ma non in orbita Inter. Lui continua a sognare il Barcellona che però è molto vicino a Nico Williams dunque rimarrà una situazione in aggiornamento.

Restando in casa Inter, c’è il sogno Ederson dell’Atalanta a centrocampo. Il calciatore brasiliano, portato in Italia da Walter Sabatini alla Salernitana, costa uno sproposito per i meneghini. Infatti la Dea ha chiesto 60 milioni per avviare le trattative.